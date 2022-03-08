https://arabic.sputniknews.com/20220308/ألمانيا-تستبق-نشوب-حرب-نووية-مدمرة-بإعادة-تأهيل-الملاجئ-المحصنة-للسكان-1059628823.html
ألمانيا تستبق نشوب حرب نووية مدمرة بإعادة تأهيل الملاجئ المحصنة للسكان
ألمانيا تستبق نشوب حرب نووية مدمرة بإعادة تأهيل الملاجئ المحصنة للسكان
لم تتخل الحكومة الألمانية عن سياستها الخارجية السلمية التقليدية فحسب، بل بدأت تفكر في استخدام الملاجئ القديمة المقاومة للإشعاع النووي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:00+0000
2022-03-08T16:00+0000
2022-03-08T16:00+0000
العالم
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار ألمانيا
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تحاول برلين استباق اندلاع حرب نووية بين روسيا والغرب عبر إجراء جرد كبير لملاجئ البلاد المضادة للأسلحة النووية، وفقا لوكالة فرانس برس.وينتشر في ألمانيا وخاصة قسمها الغربي عدد كبير من هذه الملاجئ يقترب من 1400 كان قد تم التخلي عنها والتوقف عن صيانتها المكلفة منذ عام 2007، لكن تزايد الحديث عن "حرب نووية مدمرة" أثار قلق الحكومة والمسؤولين عن الحماية المدنية في ألمانيا.وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه ستتم مراجعة عمليات تفكيك الملاجئ في البلاد، وذلك بعد وضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب والهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية.وقررت الحكومة الفيدرالية تعزيز الوسائل التي تم وضعها لحماية السكان من خلال إعادة التفكير في بروتوكولات الطوارئ الخاصة في حالة وقوع هجوم نووي وإعطاء أهمية أكبر للسلطات المتخصصة في إدارة هذا النوع من الأزمات.ولكن ليس من المؤكد ما إذا كانت الملاجئ التي تعود إلى الحرب الباردة ستصمد أمام الأسلحة النووية الحديثة، كما إن عددها ليس كافيا لإيواء جميع السكان.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-لقناة-الجزيرة-شبه-جزيرة-القرم-جزء-من-روسيا-وغير-قابلة-للتفاوض-1059356267.html
https://arabic.sputniknews.com/20220307/عشرات-الآلاف-من-الصواريخ-مطار-سري-أصبح-مركزا-لشحن-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1059584064.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار ألمانيا
ألمانيا تستبق نشوب حرب نووية مدمرة بإعادة تأهيل الملاجئ المحصنة للسكان
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لم تتخل الحكومة الألمانية عن سياستها الخارجية السلمية التقليدية فحسب، بل بدأت تفكر في استخدام الملاجئ القديمة المقاومة للإشعاع النووي.
تحاول برلين استباق اندلاع حرب نووية بين روسيا والغرب عبر إجراء جرد كبير لملاجئ البلاد المضادة للأسلحة النووية، وفقا لوكالة فرانس برس
.
وينتشر في ألمانيا وخاصة قسمها الغربي عدد كبير من هذه الملاجئ يقترب من 1400 كان قد تم التخلي عنها والتوقف عن صيانتها المكلفة منذ عام 2007، لكن تزايد الحديث عن "حرب نووية مدمرة" أثار قلق الحكومة والمسؤولين عن الحماية المدنية في ألمانيا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه ستتم مراجعة عمليات تفكيك الملاجئ في البلاد، وذلك بعد وضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب والهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية.
وقررت الحكومة الفيدرالية تعزيز الوسائل التي تم وضعها لحماية السكان من خلال إعادة التفكير في بروتوكولات الطوارئ الخاصة في حالة وقوع هجوم نووي وإعطاء أهمية أكبر للسلطات المتخصصة في إدارة هذا النوع من الأزمات.
ولكن ليس من المؤكد ما إذا كانت الملاجئ التي تعود إلى الحرب الباردة ستصمد أمام الأسلحة النووية الحديثة، كما إن عددها ليس كافيا لإيواء جميع السكان.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة
.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة
، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.