https://arabic.sputniknews.com/20220308/إسرائيل-تؤكد-عدم-التزامها-بالاتفاق-النووي-مع-إيران-1059600453.html

إسرائيل تؤكد عدم التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

إسرائيل تؤكد عدم التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

أعلنت إسرائيل، عن عدم التزامها بالاتفاق النووي مع إيران المزمع التوصل إليه في مفاوضات فيينا، مؤكدة أنها تحتفظ بحرية التصرف تجاه البرنامج النووي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T06:30+0000

2022-03-08T06:30+0000

2022-03-08T06:30+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

الاتفاق النووي الإيراني

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عبر حسابه على تويتر، إن "إسرائيل تواصل جهودها لمنع إيران من أن تصبح على عتبة دولة نووية"، مضيفا أن "الاتفاق النووي الذي سيتم توقيعه في فيينا هو اتفاق سيئ وغير فعال، وإسرائيل لا تلتزم به وتحتفظ بحرية التصرف بأي شكل من الأشكال ضد البرنامج النووي الإيراني".وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، أنها وحلفائها يقتربون من اتفاق نووي مع إيران.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية، إن بلادها وحلفاءها "يقتربون" من اتفاق نووي مع إيران، لكن "العناصر المهمة" لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأنها، وفقا لما نقلته رويترز.وسبق وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، التصريح ذاته، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يحتاج إلى مزيد من العمل". وقال في بيان له إن "الأولوية في أي اتفاق مع إيران هي منعها من امتلاك سلاح نووي".وكانت رئيسة الوفد البريطاني إلى مفاوضات فيينا ستيفاني القاق، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق.وشدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح الجمعة الماضية ، على "ضرورة أن يراعي الغرب الخطوط الحمراء بالنسبة لبلاده، خاصة ما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، قبل التعجل في التوصل إلى اتفاق نووي"، مؤكدا استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقٍ جيد.ورحب عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيف بوريل​، بالتوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "تواجد وزراء الخارجية في فيينا، والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة"، وذلك حسب ​وكالة الأنباء الإيرانية​- إرنا.وكان مصدر مطلع على مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" قال إن القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة ما زالت مفتوحة.وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه "لن يكون هنالك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء" في إشارة إلى تصريحات تفيد باقتراب نهاية المفاوضاتوأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور إيران غدا السبت، في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيزور إيران غدا السبت في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني