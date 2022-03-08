https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-على-أهمية-ضمان-أمن-البحر-الأحمر-1059624326.html
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مباحثات جمعت بينهما في الرياض، اليوم الثلاثاء، على أهمية ضمان أمن البحر... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:20+0000
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وأكد الطرفان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر "باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به"، وفقا لبيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.وتطرقت المباحثات بين الزعيمين إلى "سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال".كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي أن "الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".وأشاد ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع السيسي "بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، وأكد تطلع المملكة لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي".من ناحيته، أعرب الرئيس المصري "عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، وأكد اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-يؤكد-للملك-سلمان-أمن-الخليج-جزء-لا-يتجزأ-من-أمن-مصر-1059621127.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر
14:20 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مباحثات جمعت بينهما في الرياض، اليوم الثلاثاء، على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر.
وأكد الطرفان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر "باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به"، وفقا لبيان رسمي
صادر عن الرئاسة المصرية.
وتطرقت المباحثات بين الزعيمين إلى "سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال".
كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي أن "الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".
وأشاد ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع السيسي "بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، وأكد تطلع المملكة لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي".
من ناحيته، أعرب الرئيس المصري "عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، وأكد اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية".
واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.
ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري
.