https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارة-قصيرة-للسعودية-1059641450.html
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية
عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد أن أنهى زيارته الرسمية التي استغرقت ساعات إلى المملكة العربية السعودية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:02+0000
2022-03-08T19:02+0000
2022-03-08T19:02+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أنه: "عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".وكان في وداع الرئيس المصري بمدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي، الرئيس المصري الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-على-أهمية-ضمان-أمن-البحر-الأحمر-1059624326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية
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عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد أن أنهى زيارته الرسمية التي استغرقت ساعات إلى المملكة العربية السعودية.
وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"
أنه: "عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وكان في وداع الرئيس المصري
بمدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي، الرئيس المصري الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.
ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.