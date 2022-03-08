https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارة-قصيرة-للسعودية-1059641450.html

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد أن أنهى زيارته الرسمية التي استغرقت ساعات إلى المملكة العربية السعودية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T19:02+0000

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أخبار السعودية اليوم

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وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أنه: "عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".وكان في وداع الرئيس المصري بمدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي، الرئيس المصري الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-على-أهمية-ضمان-أمن-البحر-الأحمر-1059624326.html

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أخبار السعودية اليوم