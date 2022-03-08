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https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارة-قصيرة-للسعودية-1059641450.html
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية
عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد أن أنهى زيارته الرسمية التي استغرقت ساعات إلى المملكة العربية السعودية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:02+0000
2022-03-08T19:02+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أنه: "عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".وكان في وداع الرئيس المصري بمدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي، الرئيس المصري الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-على-أهمية-ضمان-أمن-البحر-الأحمر-1059624326.html
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أخبار السعودية اليوم

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة للسعودية

19:02 GMT 08.03.2022
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مستقبلا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الرياض، السعودية، 8 مارس/ آذار 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مستقبلا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الرياض، السعودية، 8 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
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عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد أن أنهى زيارته الرسمية التي استغرقت ساعات إلى المملكة العربية السعودية.
وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أنه: "عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر
14:20 GMT
وكان في وداع الرئيس المصري بمدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي، الرئيس المصري الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.
ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.
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