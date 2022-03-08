https://arabic.sputniknews.com/20220308/محمد-بن-سلمان-يصطحب-السيسي-في-جولة-بأحد-الأحياء-التاريخية-في-السعودية-صور-1059634759.html

محمد بن سلمان يصطحب السيسي في جولة بأحد الأحياء التاريخية في السعودية... صور

محمد بن سلمان يصطحب السيسي في جولة بأحد الأحياء التاريخية في السعودية... صور

اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جولة بحي ‏الطريف التاريخي في الدرعية‎.‎ 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T16:29+0000

2022-03-08T16:29+0000

2022-03-08T16:29+0000

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وشاهد السيسي خلال جولته معالم الحي التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها.يشار إلى أن حي الطريف التاريخي في الدرعية مسجل ضمن قائمة التراث العالمي في "يونيسكو".كما قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته الحالية للرياض بجولة تفقدية في معرض الدفاع العالمي بصحبة ولي العهد السعودي، وزار الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.وأفاد بيان من الرئاسة المصرية أن "المشاركة المصرية في معرض الدفاع العالمي تأتي في إطار العلاقات المترابطة بين مصر والسعودية، والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-على-أهمية-ضمان-أمن-البحر-الأحمر-1059624326.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي