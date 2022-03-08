https://arabic.sputniknews.com/20220308/انتصار-السيسي-توجه-رسالة-إلى-نساء-مصر-في-اليوم-العالمي-للمرأة-1059625285.html

انتصار السيسي توجه رسالة إلى نساء مصر في اليوم العالمي للمرأة

انتصار السيسي توجه رسالة إلى نساء مصر في اليوم العالمي للمرأة

وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى كل نساء ‏مصر، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.‏ 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:37+0000

2022-03-08T14:37+0000

2022-03-08T14:37+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العالم العربي

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وقالت السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنها "تتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، مشيرة إلى أن المرأة المصرية كانت على مدى التاريخ هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة".وتابعت في منشورها: "تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة".وفي 8 مارس/ آذار من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، ويمثل هذا اليوم تقديرا لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ويتناول الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1956 حينما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.وفي 8 مارس 1908 عادت المظاهرات مجددا، حيث خرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت المظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.

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