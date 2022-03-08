https://arabic.sputniknews.com/20220308/بيريز-يحاول-إغراء-مبابي-بوسائل-غير-مالية-1059622177.html

بيريز يحاول إغراء مبابي بوسائل "غير مالية"

بيريز يحاول إغراء مبابي بوسائل "غير مالية"

عرض باريس سان جيرمان عقدًا على كيليان مبابي بقيمة 100 مليون يورو سنويًا، في أكبر صفقة لاعب فردي شهدتها كرة القدم على الإطلاق. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T13:42+0000

2022-03-08T13:42+0000

2022-03-08T13:42+0000

رياضة

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ويدرك ريال مدريد بطبيعة الحال هذا، بالإضافة إلى حقيقة أنه لا يمكنهم الاقتراب حاليًا من مثل هذا العرض، وبالتالي حاول النادي الإسباني اللعب على وتر آخر، حيث قالوا لمبابي إنه "قد يخسر فرصة اللعب في أعظم مؤسسة كرة قدم في أوروبا على الإطلاق"، حيث أشار ريال مدريد إلى تاريخهم، وكذلك مستقبلهم المحتمل.قد يجلب هذا المستقبل عروضاً بهذا الحجم إذا كان فلورنتينو بيريز يشق طريقه نحو مشروع الدوري الأوروبي الممتاز، والعائدات المحتملة، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، اليوم الثلاثاء.وتبقى الأخبار المتعلقة بالسوبر ليغ، ضبابية تماما، حيث تلقى الجهود المبذولة لإنشاء هذه البطولة، معارضة شرسة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وشن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، هجوما على أصحاب مشروع بطولة "السوبر ليغ" مجدداً في ظل الأخبار التي تُشير إلى إمكانية إطلاق نظام البطولة في وقت قريب، رغم كل المعارضة السابقة التي شهدتها ساحة كرة القدم الأوروبية قبل أشهر.وأشارت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، في وقت سابق، إلى أنّ أندية يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، تُحضر لإعادة إطلاق فكرة "السوبر ليغ"، وتحدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رغم كل التهديدات من تنفيذ هذه الخطوة.وانتقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" السلوفيني، ألكسندر تشيفرين، بقوة هذه الأنباء، وقال في مؤتمر صحافي، في يوم 3 مارس/ آذار: "عليّ أن أقول إنّ كل من يتحدّث عن بطولة السوبر ليغ مجدداً، فهو لا يتحدث عن كرة القدم، تعبت من هذه المشاريع التي ليس لها علاقة بكرة القدم".وأردف: "أولاً أطلقوا فكرتهم غير المنطقية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، والآن تابعنا بعض التقارير التي تُشير إلى أنهم يريدون إعادة إطلاق الفكرة في وسط الحرب الحالية، هل عليّ أن أتحدث أكثر عن هؤلاء الأشخاص؟ هل يعيشون في نفس العالم الذي نعيش فيه نحن؟ نحن نساعد في موقف صعب وهم يعملون على مشاريع مثل هذه".وحذر تشيفرين كل الضالعين بإنشاء بطولة "السوبر ليغ" حالياً: "يُمكنهم إنشاء بطولتهم الخاصة، لا أحد سيمنعهم من هذا القرار، لكن إذا قرروا اللعب في بطولتهم الخاصة، لا يمكنهم اللعب في بطولاتنا".وكشف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة، حول عرض راتب فلكي على كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده.وقال ليوناردو، في تصريحات مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب"، مضيفا: "نريد أن نضع مبابي في أفضل الظروف، ليصبح أفضل لاعب ممكن".وبسؤاله عن فرص باريس في تجديد عقد مبابي، أجاب: "لا يمكنني أن أتحدث بدقة، لكن لدينا فرص للتجديد، وطالما لم يوقع مع أي نادٍ آخر، سوف نفعل كل شيء ممكن من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/باريس-سان-جيرمان-يكشف-حقيقة-العقد-الفلكي-لمبابي-ويحسم-الجدل-بشأن-التعاقد-مع-زيدان-1059401851.html

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رياضة