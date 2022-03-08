https://arabic.sputniknews.com/20220308/روسيا-تعلن-عن-ممرات-خضراء-من-سومي-إلى-بولتافا-1059618671.html

روسيا تعلن عن "ممرات خضراء" من سومي إلى بولتافا

روسيا تعلن عن "ممرات خضراء" من سومي إلى بولتافا

قال دميتري زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي، إن هناك "ممرًا أخضر" من مدينة سومي الأوكرانية، ويجري تشكيل مسارب إضافية لإجلاء المزيد من... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T12:50+0000

2022-03-08T12:50+0000

2022-03-08T12:50+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059256975_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c886f917bfaddc5f83272ba3215074b0.jpg

وكتب زيفيتسكي عبر قناته على "تيلغرام": "الآن الوضع هادئ على الطريق السريع، الممر الأخضر (الآمن) كما كان وما زال متوفرا، في الوقت الحالي يتم تشكيل مسارب جديدة".وذكر زيفيتسكي أن "الممر الأخضر سيعمل حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، وفي حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، لم يُسمح للناس مؤقتًا بالخروج من المدينة، حيث يتم الآن تشكيل مسارب الحافلات والسيارات الخاصة، وسيتم إرسالهم إلى بولتافا".وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، في 8 مارس/ آذار، على "تأمين ركوب عدد من الأردنيين، وعائلاتهم متن حافلة تضم مواطنين من جنسيات أخرى".وأوضح بيان الوزارة: "بينما تمكن عدد آخر من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهات خارج مدينة سومي الأوكرانية".وبينت الوزارة أن "خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة التركية أنقرة عملتا، منذ فجر اليوم الثلاثاء، على ضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي".ونوه البيان إلى أن "خلية الأزمة الآن تتابع عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي، لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من صعود وسائط النقل، مؤكدة استمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/لافروف-يبحث-الوضع-في-أوكرانيا-مع-نظيره-الفاتيكاني-1059616903.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا