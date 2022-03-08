https://arabic.sputniknews.com/20220308/من-يجب-عليهم-ألا-يعالجوا-التوتر-من-خلال-ممارسة-الرياضة-1059622048.html

من يجب عليهم ألا يعالجوا التوتر من خلال ممارسة الرياضة؟

من يجب عليهم ألا يعالجوا التوتر من خلال ممارسة الرياضة؟

تعتبر الرياضة إحدى الوسائل الجيدة للتعامل مع التوتر والتقليل منه، إلا أن هذه الطريقة لا تناسب جميع الأشخاص. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T13:41+0000

2022-03-08T13:41+0000

2022-03-08T13:41+0000

مجتمع

رياضة

التوتر

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وقال جراح الوريد أرمين أفاكيان، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "يقول الأطباء إن النشاط البدني يمكن أن يساعد في التغلب على القلق والخوف وسط الوباء ووضع السياسة الخارجية الصعبة، ومع ذلك، يجب على فئات معينة من الناس توخي الحذر من هذه الطريقة في تخفيف التوتر وهذا ينطبق بشكل أساسي على مرضى الدوالي".وتابع جراح الأوردة أنه من الجدير أيضا أن تكون أكثر انتباهاً لأولئك، الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.وختم بالقول: "إذا كان شخص ما مصابا بكورونا، فنحن نعلم جيدًا أنه مع متلازمة ما بعد كوفيد، يعاني الكثير من الأشخاص من تجلط الأوردة، خاصة لدى المرضى الذين عولجوا في المنزل ولم يتم وصف أي علاج مضاد للتخثر. في هذه الحالة، أنت يجب عليك أولا استشارة الطبيب وإجراء الموجات فوق الصوتية للأوردة، وعندها فقط، في حالة عدم وجود موانع، يمكنك البدء في ممارسة الرياضة".

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مجتمع, رياضة, التوتر