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https://arabic.sputniknews.com/20211229/منها-قوة-العضلات-ومحاربة-الاكتئاب-9-فوائد-يجنيها-جسمك-عند-ممارسة-تمارين-التنفس-الصحيحة-1054735633.html
منها قوة العضلات ومحاربة الاكتئاب... 9 فوائد يجنيها جسمك عند ممارسة تمارين التنفس الصحيحة
منها قوة العضلات ومحاربة الاكتئاب... 9 فوائد يجنيها جسمك عند ممارسة تمارين التنفس الصحيحة
قد يكون من الصعب تصديق أن شيئًا بسيطًا مثل التنفس، وهي عملية غالبًا ما يتم اعتبارها أمرًا لا إراديا، يمكن أن يكون له تأثيرات صحية فعلية على جسم الإنسان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:30+0000
2021-12-29T13:30+0000
منوعات
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هناك أدلة علمية وافرة على كيفية علاج التنفس القسري للعديد من مشكلات الجسم، ويشير المقال إلى وجود أدلة على ذلك في عديد من الثقافات لعدة قرون.وقد ثبت أن هذه التقنيات القديمة تقدم العديد من الفوائد بما في ذلك الحد من التوتر وتحسين صحة المناعة وتحسين الصحة العقلية والإدراك، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".يقلل من التوترتتضمن معظم ممارسات الاسترخاء أو التأمل تنظيم التنفس أو التركيز عليه، فالتنفس والحالة النفسية متشابكان بشكل كبير.عندما نشعر بالتوتر أو الخوف أو الغضب، فإن تنفسنا يتسارع، وعندما نشعر بالأمان والهدوء، يتباطأ تنفسنا ويتعمق.يقلل الالتهابيعد التنفس العميق أحد الطرق الرائعة التي ترفع بها من مستوى صحتك المناعية. ولطالما تم التعرف على الالتهابات كسبب جذري للعديد من الأمراض.قالت أريانا الصلح، مدربة التنفس وأخصائية التخلص من السموم، لصحيفة "HealthDigest": "هناك علاقة معقدة بين العصب المبهم أو"المتجول" في جسمك ونمط تنفسك. يتواصل العصب المبهم مع الحجاب الحاجز والأمعاء والدماغ والقلب. إذا كانت أنفاسك ضحلة أو ضيقة، فإنه يرسل إشارة ضائقة ويتم إنشاء استجابة التهابية في جميع أنحاء الجسم".يجعل درجة حموضة الدم قلويةالعمل التنفسي له العديد من النتائج الفسيولوجية المثيرة للاهتمام، أحدها يتضمن تغيير خصائص الدم، على وجه الخصوص، مستوى الأس الهيدروجيني، على الرغم من أن دم معظم الناس قلوي قليلاً بشكل طبيعي، إلا أن بعض المشكلات الصحية وحتى النظام الغذائي السيئ أو نمط الحياة يمكن أن يجعل مستويات الأس الهيدروجيني لديك تنحرف نحو الحمضية.يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئابلا يمكن فقط أن يعمل نفسك كمسكن داخلي للتوتر، ولكن تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في رفع أعراض الاكتئاب.تمرين بسيط مثل الزفير لفترة أطول مما تستنشقه يحول جسمك إلى حالة أكثر راحة، مما يخفض ضغط الدم ومستويات الكورتيزول، والتي يمكن أن يكون لها تأثير رفع على مزاجك.وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الأشخاص الذين شاركوا في برنامج التنفس العميق لمدة ثمانية أسابيع شهدوا تحسنات هائلة على صعيد الاكتئاب والتوتر والترابط الاجتماعي.يساعدك على النوم بشكل أفضليمكن أن تكون أنفاسك رفيقًا مهمًا عند حدوث الأرق، حتى تمرين التنفس البطيء لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعد في حل مشاكل نومك، بناءً على نتائج دراسة من مجلة "Psychophysiology".الأشخاص الذين استخدموا أسلوب التنفس المريح قبل النوم كل ليلة ينامون بشكل أسرع، ويستيقظون بشكل أقل خلال الليل، ويعودون إلى النوم بشكل أسرع بكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق الذين لا يمارسون التنفس.يمكن أن يحسن صحة الجهاز التنفسيلقد تسبب جائحة الفيروس التاجي في خسائر فادحة في صحة الجهاز التنفسي للعديد من البشر حول العالم، حيث كان ضيق التنفس أحد الأعراض المميزة لـCOVID-19.ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث الآن تتحقق من صحة الآثار العلاجية للتنفس القسري على الرئتين.أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص المصابين بالربو يمكنهم استخدام تمارين التنفس، بما في ذلك التنفس البطني، والتنفس الأنفي، والتنفس المتحكم فيه للتحكم في أعراضهم وتحسين نوعية حياتهم.تقليل أعراض اضطراب ما بعد الصدمةكانت ممارسة التأمل القائمة على التنفس قادرة على خفض معدلات التوتر والقلق لدى قدامى المحاربين الأمريكيين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن تمارين التنفس البطيء يمكن أن تساعد في تحسين بعض الأعراض الفسيولوجية لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة الحاد، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.يحسن ذكاءك العاطفيأكد الكثير من العلماء سابقا قدرة التنفس على تعزيز المهارات المعرفية، لكن يبدو أن تغيير الطريقة التي تتنفس بها يمكن أن يحسن من ذكائك العاطفي أيضًا.التنفس والعواطف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، في دراسة نُشرت في مجلة "Cognition and Emotion"، لاحظ المؤلفون أن بعض المشاعر، مثل الفرح والغضب والحزن والخوف، تثير أنماطًا معينة من التنفس.عندما يشعر الناس بالقلق، يصبح تنفسهم غير منتظم وضحلاً وسريعًا، في حين أن مشاعر الفرح تأتي بخطى بطيئة وثابتة.يمكن أن يزيد من قوة عضلاتكهناك العديد من الطرق لتقوية عضلات جسمك وتناغمه بخلاف التعرق في صالة الألعاب الرياضية.لاحظ الطبيب بن ميدسين أن ممارسة التنفس بانتظام لتقوية الحجاب الحاجز يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العضلات الأخرى في جسمك.يعتني الحجاب الحاجز بحوالي 80% من نمط تنفسك، مما يمد عضلاتك بالأكسجين الذي تحتاجه لتعمل بشكل صحيح.أفادت جامعة ميشيغان هيلث بأنه يمكن أيضًا استخدام بعض تمارين التنفس العميق لتخفيف التوتر البدني وتيبس العضلات في الجسم.
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https://arabic.sputniknews.com/20211120/طبيب-يسمي-الأطعمة-المسببة-للاكتئاب-1050760282.html
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https://arabic.sputniknews.com/20210901/علماء-ينفون-انتماء-فيروس-كورونا-إلى-أمراض-الجهاز-التنفسي-1050007226.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/خبيرة-تكشف-عن-أسباب-اضطرابات-الهضم-الغذائي-عند-الأشخاص-1054725096.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/أبرز-علامات-الخيانة-العاطفية-للشريك-1054733458.html
https://arabic.sputniknews.com/20210903/كيف-تؤثر-الدهون-على-قوة-العضلات-مع-الكبار-في-السن؟-1050031795.html
https://arabic.sputniknews.com/20211024/ما-هو-الغذاء-الذي-يحمي-الجهاز-التنفسي-من-برد-الخريف؟-1050523201.html
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منوعات

منها قوة العضلات ومحاربة الاكتئاب... 9 فوائد يجنيها جسمك عند ممارسة تمارين التنفس الصحيحة

13:30 GMT 29.12.2021
© flickr.com / Amayaan Wellnessفتاة تمارس اليوغا
فتاة تمارس اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© flickr.com / Amayaan Wellness
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قد يكون من الصعب تصديق أن شيئًا بسيطًا مثل التنفس، وهي عملية غالبًا ما يتم اعتبارها أمرًا لا إراديا، يمكن أن يكون له تأثيرات صحية فعلية على جسم الإنسان.
هناك أدلة علمية وافرة على كيفية علاج التنفس القسري للعديد من مشكلات الجسم، ويشير المقال إلى وجود أدلة على ذلك في عديد من الثقافات لعدة قرون.
وقد ثبت أن هذه التقنيات القديمة تقدم العديد من الفوائد بما في ذلك الحد من التوتر وتحسين صحة المناعة وتحسين الصحة العقلية والإدراك، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".
البشرة الشاحبة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
كيف يؤثر التوتر على صحة البشرة
24 ديسمبر, 11:03 GMT
يقلل من التوتر
تتضمن معظم ممارسات الاسترخاء أو التأمل تنظيم التنفس أو التركيز عليه، فالتنفس والحالة النفسية متشابكان بشكل كبير.
عندما نشعر بالتوتر أو الخوف أو الغضب، فإن تنفسنا يتسارع، وعندما نشعر بالأمان والهدوء، يتباطأ تنفسنا ويتعمق.
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
مكمل غذائي يحمي من الالتهابات
25 نوفمبر, 06:13 GMT
يقلل الالتهاب
يعد التنفس العميق أحد الطرق الرائعة التي ترفع بها من مستوى صحتك المناعية. ولطالما تم التعرف على الالتهابات كسبب جذري للعديد من الأمراض.
قالت أريانا الصلح، مدربة التنفس وأخصائية التخلص من السموم، لصحيفة "HealthDigest": "هناك علاقة معقدة بين العصب المبهم أو"المتجول" في جسمك ونمط تنفسك. يتواصل العصب المبهم مع الحجاب الحاجز والأمعاء والدماغ والقلب. إذا كانت أنفاسك ضحلة أو ضيقة، فإنه يرسل إشارة ضائقة ويتم إنشاء استجابة التهابية في جميع أنحاء الجسم".
آلام المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2021
خبيرة تغذية أمريكية تصف 3 طرق للتخلص من الحموضة المعوية
23 يوليو, 08:48 GMT
يجعل درجة حموضة الدم قلوية
العمل التنفسي له العديد من النتائج الفسيولوجية المثيرة للاهتمام، أحدها يتضمن تغيير خصائص الدم، على وجه الخصوص، مستوى الأس الهيدروجيني، على الرغم من أن دم معظم الناس قلوي قليلاً بشكل طبيعي، إلا أن بعض المشكلات الصحية وحتى النظام الغذائي السيئ أو نمط الحياة يمكن أن يجعل مستويات الأس الهيدروجيني لديك تنحرف نحو الحمضية.
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
طبيب يسمي الأطعمة المسببة للاكتئاب
20 نوفمبر, 16:48 GMT
يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب
لا يمكن فقط أن يعمل نفسك كمسكن داخلي للتوتر، ولكن تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في رفع أعراض الاكتئاب.
تمرين بسيط مثل الزفير لفترة أطول مما تستنشقه يحول جسمك إلى حالة أكثر راحة، مما يخفض ضغط الدم ومستويات الكورتيزول، والتي يمكن أن يكون لها تأثير رفع على مزاجك.
وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الأشخاص الذين شاركوا في برنامج التنفس العميق لمدة ثمانية أسابيع شهدوا تحسنات هائلة على صعيد الاكتئاب والتوتر والترابط الاجتماعي.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
ماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
15 ديسمبر, 16:15 GMT
يساعدك على النوم بشكل أفضل
يمكن أن تكون أنفاسك رفيقًا مهمًا عند حدوث الأرق، حتى تمرين التنفس البطيء لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعد في حل مشاكل نومك، بناءً على نتائج دراسة من مجلة "Psychophysiology".
الأشخاص الذين استخدموا أسلوب التنفس المريح قبل النوم كل ليلة ينامون بشكل أسرع، ويستيقظون بشكل أقل خلال الليل، ويعودون إلى النوم بشكل أسرع بكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق الذين لا يمارسون التنفس.
الجهاز التنفسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2021
علماء: كوفيد-19 لا ينتمي إلى أمراض الجهاز التنفسي
1 سبتمبر, 12:18 GMT
يمكن أن يحسن صحة الجهاز التنفسي
لقد تسبب جائحة الفيروس التاجي في خسائر فادحة في صحة الجهاز التنفسي للعديد من البشر حول العالم، حيث كان ضيق التنفس أحد الأعراض المميزة لـCOVID-19.
ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث الآن تتحقق من صحة الآثار العلاجية للتنفس القسري على الرئتين.
أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص المصابين بالربو يمكنهم استخدام تمارين التنفس، بما في ذلك التنفس البطني، والتنفس الأنفي، والتنفس المتحكم فيه للتحكم في أعراضهم وتحسين نوعية حياتهم.
وجبة الملوخية مع الحامض والبندورة والدجاج من الوجبات الشهيرة في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
خبيرة تكشف عن أسباب اضطرابات الهضم الغذائي عند الأشخاص
08:50 GMT
تقليل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
كانت ممارسة التأمل القائمة على التنفس قادرة على خفض معدلات التوتر والقلق لدى قدامى المحاربين الأمريكيين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن تمارين التنفس البطيء يمكن أن تساعد في تحسين بعض الأعراض الفسيولوجية لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة الحاد، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.
غوغول ماب يكشف خيانة زوجة ونهاية غير متوقعة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
أبرز علامات الخيانة العاطفية للشريك
12:35 GMT
يحسن ذكاءك العاطفي
أكد الكثير من العلماء سابقا قدرة التنفس على تعزيز المهارات المعرفية، لكن يبدو أن تغيير الطريقة التي تتنفس بها يمكن أن يحسن من ذكائك العاطفي أيضًا.
التنفس والعواطف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، في دراسة نُشرت في مجلة "Cognition and Emotion"، لاحظ المؤلفون أن بعض المشاعر، مثل الفرح والغضب والحزن والخوف، تثير أنماطًا معينة من التنفس.
عندما يشعر الناس بالقلق، يصبح تنفسهم غير منتظم وضحلاً وسريعًا، في حين أن مشاعر الفرح تأتي بخطى بطيئة وثابتة.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2021
كيف تؤثر الدهون على قوة العضلات مع الكبار في السن؟
3 سبتمبر, 17:35 GMT
يمكن أن يزيد من قوة عضلاتك
هناك العديد من الطرق لتقوية عضلات جسمك وتناغمه بخلاف التعرق في صالة الألعاب الرياضية.
لاحظ الطبيب بن ميدسين أن ممارسة التنفس بانتظام لتقوية الحجاب الحاجز يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العضلات الأخرى في جسمك.
يعتني الحجاب الحاجز بحوالي 80% من نمط تنفسك، مما يمد عضلاتك بالأكسجين الذي تحتاجه لتعمل بشكل صحيح.
أفادت جامعة ميشيغان هيلث بأنه يمكن أيضًا استخدام بعض تمارين التنفس العميق لتخفيف التوتر البدني وتيبس العضلات في الجسم.
الطحينة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
ما هو الغذاء الذي يحمي الجهاز التنفسي من برد الخريف؟
24 أكتوبر, 20:49 GMT
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