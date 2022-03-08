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https://arabic.sputniknews.com/20220308/نجم-مانشستر-يونايتد-على-رادار-باريس-سان-جيرمان-لخلافة-مبابي-1059633447.html
نجم مانشستر يونايتد على رادار باريس سان جيرمان لخلافة مبابي
نجم مانشستر يونايتد على رادار باريس سان جيرمان لخلافة مبابي
كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان وجه أنظاره إلى أحد نجوم مانشستر يونايتد، تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:26+0000
2022-03-08T16:26+0000
رياضة
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وكتب رومانو في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "وضع باريس سان جيرمان اسم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، في قائمة اهتماماته ليحل محل كيليان مبابي في الصيف المقبل، حال انتقل الأخير إلى ريال مدريد".وأضاف، "راشفورد خيار بين أسماء عديدة لدى باريس".وأشار رومانو في نفس الوقت، إلى أن "النادي الفرنسي لم يجر أي اتصالات جديدة مع اللاعب الذي يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد".يذكر أن عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.وكانت تقارير قد ذكرت أن راشفورد غضب من بقائه على مقاعد البدلاء في ديربي مانشستر ومشاركته في الشوط الثاني، رغم غياب ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني.ويبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم جديد لضمه، بسبب الرحيل المحتمل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.
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رياضة

نجم مانشستر يونايتد على رادار باريس سان جيرمان لخلافة مبابي

16:26 GMT 08.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESكيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان وجه أنظاره إلى أحد نجوم مانشستر يونايتد، تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكتب رومانو في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "وضع باريس سان جيرمان اسم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، في قائمة اهتماماته ليحل محل كيليان مبابي في الصيف المقبل، حال انتقل الأخير إلى ريال مدريد".
وأضاف، "راشفورد خيار بين أسماء عديدة لدى باريس".
وأشار رومانو في نفس الوقت، إلى أن "النادي الفرنسي لم يجر أي اتصالات جديدة مع اللاعب الذي يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد".

يذكر أن عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.
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وكانت تقارير قد ذكرت أن راشفورد غضب من بقائه على مقاعد البدلاء في ديربي مانشستر ومشاركته في الشوط الثاني، رغم غياب ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني.
ويبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم جديد لضمه، بسبب الرحيل المحتمل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.
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