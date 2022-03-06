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مصر: الحكومة تتحمل 15 مليار جنيه إضافية بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية
مصر: الحكومة تتحمل 15 مليار جنيه إضافية بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية
كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، عن زيادة تكاليف استيراد البلاد للقمح بنحو 12 مليار إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الجاري، بسبب... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T12:03+0000
2022-03-06T12:03+0000
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وأضاف معيط في تصريحات لشبكة "الشرق"، أن وزارته تدرس كذلك، بالتعاون مع وزارة البترول، تكلفة برميل النفط في ميزانية العام المالي المقبل 2022- 2023. تجاوزت الأسعار أعلى مستوياتها منذ سنوات في الأيام القليلة الماضية.تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من هذه السلعة نحو 12.9 مليون طن في عام 2020 (للقطاعين الحكومي والخاص)، بقيمة 3.2 مليار دولار. ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي وزاد سعر القمح تحديدا مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.تتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.علاوة على الأزمة المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، تشهد الأسواق العالمية نقصا في الإمدادات بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المصدرة هذا العام، ما شكل ضغوطا تصاعدية بالنسبة للأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصر-أنفقنا-6-تريليونات-جنيه-على-المشروعات-خلال-7-سنوات-1059261054.html
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أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد

مصر: الحكومة تتحمل 15 مليار جنيه إضافية بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية

12:03 GMT 06.03.2022
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . S.khatab
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كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، عن زيادة تكاليف استيراد البلاد للقمح بنحو 12 مليار إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الجاري، بسبب القفزة التي شهدتها الأسعار العالمية.
وأضاف معيط في تصريحات لشبكة "الشرق"، أن وزارته تدرس كذلك، بالتعاون مع وزارة البترول، تكلفة برميل النفط في ميزانية العام المالي المقبل 2022- 2023. تجاوزت الأسعار أعلى مستوياتها منذ سنوات في الأيام القليلة الماضية.
تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من هذه السلعة نحو 12.9 مليون طن في عام 2020 (للقطاعين الحكومي والخاص)، بقيمة 3.2 مليار دولار. ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي وزاد سعر القمح تحديدا مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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28 فبراير, 10:20 GMT
تتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.
علاوة على الأزمة المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، تشهد الأسواق العالمية نقصا في الإمدادات بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المصدرة هذا العام، ما شكل ضغوطا تصاعدية بالنسبة للأسعار.
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