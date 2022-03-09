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https://arabic.sputniknews.com/20220309/أبو-الغيط-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-مرهونة-بتوافق-بين-الأعضاء-لم-أرصده-بعد-1059684353.html
أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بتوافق بين الأعضاء "لم أرصده بعد"
أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بتوافق بين الأعضاء "لم أرصده بعد"
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن "عودة سوريا لعضوية الجامعة مرهونة بتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:27+0000
2022-03-09T15:27+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، حول عودة سوريا: "لم نبحث الملف في السياق العام لاجتماعات اليوم، لأن هذا الموضوع سيترك لاتصالات ثنائية بين الدول".وتابع: "إذا ما توافر توافق بين الدول، في هذه الحالة فقط سيكون هناك حديث عن عودة سوريا، وأنا كأمين عام للجامعة العربية لم أرصد بعد هذا التوافق".وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد قد صرح، بأن "عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية ليست في صدارة أولويات دمشق".وقال المقداد، في مقابلة مع صحيفتي الثورة وتشرين الرسميتين في وقت سابق، إنه "توجد 14 سفارة عربية تعمل الآن في دمشق، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست في مركز اهتمامنا".وأضاف أن "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، ولم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية". وأكدا أن "العرب يتوقون للعلاقات مع سوريا، ومن بين القضايا التي نركز عليها هي إعادة العلاقات العربية- العربية".وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/بوتين-يوجه-باستبعاد-المجندين-من-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-واتخاذ-عقوبات-بحق-المسؤولين-المخالفين-1059683667.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بتوافق بين الأعضاء "لم أرصده بعد"

15:27 GMT 09.03.2022
© AP Photoمقعد سورية في جامعة الدول العربية
مقعد سورية في جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AP Photo
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن "عودة سوريا لعضوية الجامعة مرهونة بتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد هذا التوافق حتى الآن".
وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، حول عودة سوريا: "لم نبحث الملف في السياق العام لاجتماعات اليوم، لأن هذا الموضوع سيترك لاتصالات ثنائية بين الدول".
وتابع: "إذا ما توافر توافق بين الدول، في هذه الحالة فقط سيكون هناك حديث عن عودة سوريا، وأنا كأمين عام للجامعة العربية لم أرصد بعد هذا التوافق".
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15:19 GMT
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد قد صرح، بأن "عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية ليست في صدارة أولويات دمشق".
وقال المقداد، في مقابلة مع صحيفتي الثورة وتشرين الرسميتين في وقت سابق، إنه "توجد 14 سفارة عربية تعمل الآن في دمشق، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست في مركز اهتمامنا".
وأضاف أن "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، ولم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية". وأكدا أن "العرب يتوقون للعلاقات مع سوريا، ومن بين القضايا التي نركز عليها هي إعادة العلاقات العربية- العربية".
وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
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