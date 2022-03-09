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https://arabic.sputniknews.com/20220309/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-على-محطة-زابوروجيا-النووية-1059653613.html
الجيش الروسي يحبط هجوما على محطة زابوروجيا النووية
الجيش الروسي يحبط هجوما على محطة زابوروجيا النووية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:24+0000
2022-03-09T07:24+0000
روسيا
الجيش الروسي
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ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية. وجاء في البيان، أنه في حوالي الساعة 2 صباحا اليوم، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني الروسي لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مخربين أوكرانيين أثناء قيامها بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة.وأوضح البيان أن المخربين كانوا يختبئون بمجمع تعليمي وتدريبي يتكون من عدة طوابق ويقع خارج محطة الطاقة، حيث قاموا بإطلاق النيران الكثيفة من النوافذ.بدوره، أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه تم إخماد النيران ولم يكن هناك مدنيين، مؤكدا أن الوضع في محطة زابوروجيا النووية تحت السيطرة، وأن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون عملهم كالمعتاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-علىمحطة-زابوروجيه-النووية-في-أوكرانيا-1059433336.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم

الجيش الروسي يحبط هجوما على محطة زابوروجيا النووية

07:24 GMT 09.03.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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وجاء في البيان، أنه في حوالي الساعة 2 صباحا اليوم، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني الروسي لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مخربين أوكرانيين أثناء قيامها بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة.
وأوضح البيان أن المخربين كانوا يختبئون بمجمع تعليمي وتدريبي يتكون من عدة طوابق ويقع خارج محطة الطاقة، حيث قاموا بإطلاق النيران الكثيفة من النوافذ.

وأكد البيان أن القوات الروسية قامت بالرد على مصدر النيران وإسكاتها، مما أجبر المخربين الأوكرانيين على الفرار من المبنى، الذين قاموا بإضرام النيران فيه وإحراقه أثناء هروبهم.

بدوره، أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه تم إخماد النيران ولم يكن هناك مدنيين، مؤكدا أن الوضع في محطة زابوروجيا النووية تحت السيطرة، وأن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون عملهم كالمعتاد.
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