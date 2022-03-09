https://arabic.sputniknews.com/20220309/علاج-اثنين-من-مرضى-سرطان-الدم-بخلاياهما-الخاصة-1059673712.html

علاج اثنين من مرضى سرطان الدم بخلاياهما الخاصة

علاج اثنين من مرضى سرطان الدم بخلاياهما الخاصة

شفي أول شخصين مصابان بسرطان الدم تمامًا من خلال طريقة تجريبية للعلاج المناعي للخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T12:40+0000

2022-03-09T12:40+0000

2022-03-09T12:40+0000

علوم

السرطان

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لقد أجروا العملية قبل عشر سنوات. بعد ذلك اختفت الخلايا السرطانية ولم تظهر مرة أخرى لدى الشخصين. تتحدث وكالة "سبوتنيك" حول طريقة علاج المريضين.العلاج المناعيلعقود عديدة، تم علاج السرطان بالطرق المعتادة: الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي. في السنوات الأخيرة، تمت إضافة العلاج المناعي - وذلك عندما يتم استخدام نظام الدفاع في الجسم لمحاربة المرض.عندما تدخل مادة غريبة (مستضد) يحتمل أن تكون خطرة، ينتج الجسم أجسامًا مضادة. للتعرف على المستضدات على سطح الخلايا المناعية، توجد مجمعات بروتينية خاصة - مستقبلات الخلايا التائية بالتفاعل مع جزيئات المستضد، تنشط الخلايا اللمفاوية التائية. هذه هي آلية الاستجابة المناعية.المشكلة هي أن الخلايا السرطانية جيدة في التمويه. غالبًا ما لا تلاحظها مستقبلات الخلايا التائية الطبيعية، مما يسمح للورم بالنمو دون عوائق. قبل بضع سنوات، طور العلماء تقنية لتعديل الخلايا التائية وراثيًا لزيادة كفاءتها.يؤخذ الدم من المريض ويتم عزل الخلايا اللمفاوية التائية منه. يقومون بإدخال مستقبلات ترميز الجينات لمستضدات السرطان المحددة. تزرع الخلايا التائية التي تحتوي على مستقبلات مستضدات خيمرية اصطناعية في المختبر ويتم حقنها مرة أخرى في المريض.أي، تتم إعادة برمجة الخلايا المناعية للمريض خارج الجسم لاستهداف أنواع معينة من السرطان.ميزة المستضدات الخيمرية الاصطناعية على عوامل العلاج المناعي التقليدية الأخرى مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو الجزيئات الصغيرة هي أنها لا تختفي بمرور الوقت، بل تتكاثر، لتحل محل باقي خلايا الدم البيضاء تدريجيًا.ومع ذلك، حتى الآن، تم استخدام العلاج المناعي للخلايا التائية فقط لعلاج سرطان الدم، وحتى ذلك الحين بحذر شديد. أولاً، لأنه من الممكن حدوث مضاعفات خطيرة في شكل متلازمة إطلاق السيتوكين. يحدث هذا عندما يكون للخلايا السرطانية نفس المستضدات المستهدفة مثل الخلايا السليمة. يعرف الأطباء كيفية قمع هذه المتلازمة، لكن يجب أن يخضع المرضى للإشراف المستمر. ثانيًا، الطريقة جديدة نسبيًا، وهناك حاجة إلى ملاحظات طويلة الأجل لتأكيد الفعالية. تم سد هذه الفجوة الآن إلى حد معين.تأثير طويل الأمد للعلاجفي ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature، أفاد علماء من جامعة بنسلفانيا أن اثنين من مرضى سرطان الدم الذين تلقوا العلاج التجريبي بالخلايا التائية قبل عشر سنوات يتمتعان بصحة جيدة تمامًا.كلاهما عانى من سرطان الدم الليمفاوي، وهو سرطان دم مزمن يصيب الخلايا الليمفاوية التائية، وهي خلايا الدم البيضاء اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة. في عام 2010، خضعا لدورة علاج مناعي باستخدام خلايا المستضدات الخيمرية الاصطناعية. خف المرض بسرعة إلى حد ما. ومع ذلك، لم يتضح كم من الوقت ستبقى الخلايا المعدلة في الجسم، مما يمنع السرطان من العودة.تم اختبار المرضى بانتظام. حتى أن جامعة بنسلفانيا أنشأت مختبرًا خاصًا. افترض العلماء أن بعض خلايا المستضدات الخيمرية الاصطناعية ستفقد تدريجياً قدرتها على محاربة السرطان. تسمى هذه العملية الطبيعية استنفاد الخلايا التائية.لكن عدد الخلايا التائية ذات المستقبلات الخيميرية لم ينخفض ​​في كليهما، بل على العكس ازداد. كان لدى أحدهم 97.5 في المئة من الخلايا الليمفاوية ذات المستقبلات الخيميرية بعد 1.4 سنة، و99.6 في المئة بعد 3.4 سنوات، ولم ينخفض ​​المعدل بعد ذلك. والثاني كان مستقرا عند مستوى 97.6 في المئة.تم إخراجها بشكل دوري من دماء المرضى ووضعها في أطباق بتري مع الخلايا السرطانية. فقط بعد التأكد من أن الخلايا الليمفاوية ذات المستقبلات الخيميرية كانت نشطة ولا تختفي، أعلن الباحثون عن علاج نهائي للمرضى.

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علوم, السرطان