https://arabic.sputniknews.com/20220309/قديروف-يشيد-بموقف-السعودية-والإمارات-بعد-أنباء-عن-تجاهلهما-لاتصالات-بايدن-1059689583.html
قديروف يشيد بموقف السعودية والإمارات بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات بايدن
قديروف يشيد بموقف السعودية والإمارات بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات بايدن
أشاد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بموقف السعودية والإمارات، بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:23+0000
2022-03-09T17:23+0000
2022-03-09T17:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
وقال قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "عن نفسي وبالنيابة عن 30 مليون مسلم في روسيا، أعرب عن خالص امتناني للإخوان الأعزاء، ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، على موقفهم القاطع من الأحداث في أوكرانيا ودعم بلدنا".وأضاف: "لن ننسى الموقف الودي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي أظهرته سلطات هاتين الدولتين في وقت يتصارع فيه العالم كله تقريبًا ضد روسيا".وتابع: "اليوم، أي دعم مهم جدا لدولتنا وشعوبها المتعددة الجنسيات. في مثل هذه اللحظات، نحن مقتنعون من هو الصديق الحقيقي والحليف الحقيقي لروسيا. سوف نثابر وننهي المهمة حتى النهاية ونستخلص استنتاجاتنا الخاصة فيما يتعلق بتلك البلدان التي أظهرت وجهها الحقيقي فيما يتعلق بروسيا".وختم: "أتمنى رحمة الله تعالى والسلام والاستقرار والازدهار لشعبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".هذا وحاول البيت الأبيض "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وذكرت الصحيفة أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-قادة-السعودية-والإمارات-يرفضون-التحدث-مع-بايدن-1059651039.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان قاديروف, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قديروف يشيد بموقف السعودية والإمارات بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات بايدن
تابعنا عبر
أشاد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بموقف السعودية والإمارات، بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "عن نفسي وبالنيابة عن 30 مليون مسلم في روسيا، أعرب عن خالص امتناني للإخوان الأعزاء، ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، على موقفهم القاطع من الأحداث في أوكرانيا ودعم بلدنا".
وأضاف: "لن ننسى الموقف الودي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي أظهرته سلطات هاتين الدولتين في وقت يتصارع فيه العالم كله تقريبًا ضد روسيا".
وتابع: "اليوم، أي دعم مهم جدا لدولتنا وشعوبها المتعددة الجنسيات. في مثل هذه اللحظات، نحن مقتنعون من هو الصديق الحقيقي والحليف الحقيقي لروسيا. سوف نثابر وننهي المهمة حتى النهاية ونستخلص استنتاجاتنا الخاصة فيما يتعلق بتلك البلدان التي أظهرت وجهها الحقيقي فيما يتعلق بروسيا".
وختم: "أتمنى رحمة الله تعالى والسلام والاستقرار والازدهار لشعبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
هذا وحاول البيت الأبيض "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين
: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
وذكرت الصحيفة أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج
النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.