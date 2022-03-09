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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220309/قديروف-يشيد-بموقف-السعودية-والإمارات-بعد-أنباء-عن-تجاهلهما-لاتصالات-بايدن-1059689583.html
قديروف يشيد بموقف السعودية والإمارات بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات بايدن
قديروف يشيد بموقف السعودية والإمارات بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات بايدن
أشاد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بموقف السعودية والإمارات، بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:23+0000
2022-03-09T17:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "عن نفسي وبالنيابة عن 30 مليون مسلم في روسيا، أعرب عن خالص امتناني للإخوان الأعزاء، ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، على موقفهم القاطع من الأحداث في أوكرانيا ودعم بلدنا".وأضاف: "لن ننسى الموقف الودي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي أظهرته سلطات هاتين الدولتين في وقت يتصارع فيه العالم كله تقريبًا ضد روسيا".وتابع: "اليوم، أي دعم مهم جدا لدولتنا وشعوبها المتعددة الجنسيات. في مثل هذه اللحظات، نحن مقتنعون من هو الصديق الحقيقي والحليف الحقيقي لروسيا. سوف نثابر وننهي المهمة حتى النهاية ونستخلص استنتاجاتنا الخاصة فيما يتعلق بتلك البلدان التي أظهرت وجهها الحقيقي فيما يتعلق بروسيا".وختم: "أتمنى رحمة الله تعالى والسلام والاستقرار والازدهار لشعبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".هذا وحاول البيت الأبيض "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وذكرت الصحيفة أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-قادة-السعودية-والإمارات-يرفضون-التحدث-مع-بايدن-1059651039.html
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رمضان قاديروف, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قديروف يشيد بموقف السعودية والإمارات بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات بايدن

17:23 GMT 09.03.2022
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رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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أشاد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بموقف السعودية والإمارات، بعد أنباء عن تجاهلهما لاتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "عن نفسي وبالنيابة عن 30 مليون مسلم في روسيا، أعرب عن خالص امتناني للإخوان الأعزاء، ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، على موقفهم القاطع من الأحداث في أوكرانيا ودعم بلدنا".
وأضاف: "لن ننسى الموقف الودي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي أظهرته سلطات هاتين الدولتين في وقت يتصارع فيه العالم كله تقريبًا ضد روسيا".
وتابع: "اليوم، أي دعم مهم جدا لدولتنا وشعوبها المتعددة الجنسيات. في مثل هذه اللحظات، نحن مقتنعون من هو الصديق الحقيقي والحليف الحقيقي لروسيا. سوف نثابر وننهي المهمة حتى النهاية ونستخلص استنتاجاتنا الخاصة فيما يتعلق بتلك البلدان التي أظهرت وجهها الحقيقي فيما يتعلق بروسيا".
وختم: "أتمنى رحمة الله تعالى والسلام والاستقرار والازدهار لشعبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
هذا وحاول البيت الأبيض "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
إعلام: قادة السعودية والإمارات يرفضون التحدث مع بايدن
05:45 GMT
وذكرت الصحيفة أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وشيخ الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:36 GMT
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