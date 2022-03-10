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https://arabic.sputniknews.com/20220310/أوبك-والعراق-يؤكدان-حرص-أوبك--على-تحقيق-التوازن-بين-العرض-والطلب-1059731363.html
"أوبك" والعراق يؤكدان حرص "أوبك +" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب
"أوبك" والعراق يؤكدان حرص "أوبك +" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب
أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، ووزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، حرص "أوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:44+0000
2022-03-10T14:44+0000
أسعار النفط اليوم
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جاء ذلك على هامش مؤتمر يعقد في هيوستون، حيث ناقش الطرفان، تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق النفطية، بحسب "رويترز".وصرحت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أن وزير النفط العراقي والأمين العام لـ"أوبك"، أكدا على حرص تحالف "أوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسواق النفطية.وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أعلن، اليوم الخميس، التزام الإمارات باتفاق "أوبك+".وقال المزروعي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الإمارات ملتزمة باتفاق تحالف "أوبك+" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري للنفط".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الطاقة-الإماراتي-يعلن-الالتزام-باتفاق-أوبك-1059719419.html
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أسعار النفط اليوم

"أوبك" والعراق يؤكدان حرص "أوبك +" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب

14:44 GMT 10.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، ووزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، حرص "أوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
جاء ذلك على هامش مؤتمر يعقد في هيوستون، حيث ناقش الطرفان، تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق النفطية، بحسب "رويترز".
وصرحت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أن وزير النفط العراقي والأمين العام لـ"أوبك"، أكدا على حرص تحالف "أوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسواق النفطية.
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
وزير الطاقة الإماراتي يعلن الالتزام باتفاق "أوبك+"
11:55 GMT
وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أعلن، اليوم الخميس، التزام الإمارات باتفاق "أوبك+".
وقال المزروعي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الإمارات ملتزمة باتفاق تحالف "أوبك+" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري للنفط".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
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