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الأمم المتحدة: لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا
الأمم المتحدة: لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T19:21+0000
2022-03-10T19:21+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر دوجاريك، في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا يمكن تأكيد استخدام أي جهة أسلحة كيميائية في أوكرانيا".وأضاف أن "الأمم المتحدة تلقت رسالة بعثتها روسيا بشأن هجوم على مستشفى في ماريوبول بأوكرانيا، وتقوم بتعميمها".وكان ألكسندر شولغين الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد قال أمس الأربعاء، إن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.وأضاف شولغين، أن روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-روسيا-تطبق-خطة-حرب-بأوكرانيا-مماثلة-للمتبعة-في-سوريا-وليبيا--1059739617.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

الأمم المتحدة: لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

19:21 GMT 10.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وذكر دوجاريك، في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا يمكن تأكيد استخدام أي جهة أسلحة كيميائية في أوكرانيا".
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الاتحاد الأوروبي: روسيا تطبق خطة حرب بأوكرانيا مماثلة للمتبعة في سوريا وليبيا
18:11 GMT
وأضاف أن "الأمم المتحدة تلقت رسالة بعثتها روسيا بشأن هجوم على مستشفى في ماريوبول بأوكرانيا، وتقوم بتعميمها".
وكان ألكسندر شولغين الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد قال أمس الأربعاء، إن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.
وأضاف شولغين، أن روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".
وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".
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