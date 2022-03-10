https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأمم-المتحدة-لا-يمكن-تأكيد-استخدام-أسلحة-كيميائية-في-أوكرانيا-1059740983.html

الأمم المتحدة: لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

الأمم المتحدة: لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه لا يمكن تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T19:21+0000

2022-03-10T19:21+0000

2022-03-10T19:21+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681932_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d8dd29a2a8f69f00ebe9e58710b65ecc.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وذكر دوجاريك، في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا يمكن تأكيد استخدام أي جهة أسلحة كيميائية في أوكرانيا".وأضاف أن "الأمم المتحدة تلقت رسالة بعثتها روسيا بشأن هجوم على مستشفى في ماريوبول بأوكرانيا، وتقوم بتعميمها".وكان ألكسندر شولغين الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد قال أمس الأربعاء، إن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.وأضاف شولغين، أن روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".

https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-روسيا-تطبق-خطة-حرب-بأوكرانيا-مماثلة-للمتبعة-في-سوريا-وليبيا--1059739617.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا