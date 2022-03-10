https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-روسيا-تطبق-خطة-حرب-بأوكرانيا-مماثلة-للمتبعة-في-سوريا-وليبيا--1059739617.html

الاتحاد الأوروبي: روسيا تطبق خطة حرب بأوكرانيا مماثلة للمتبعة في سوريا وليبيا

الاتحاد الأوروبي: روسيا تطبق خطة حرب بأوكرانيا مماثلة للمتبعة في سوريا وليبيا

قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن روسيا تطبق خطة حرب في أوكرانيا "مماثلة" لتلك المتبعة في سوريا وليبيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T18:11+0000

2022-03-10T18:11+0000

2022-03-10T18:11+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في تصريحات اليوم الخميس إن "روسيا تطبق خطة حرب في أوكرانيا هي نفسها المتبعة في سوريا وليبيا".وأضاف مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحشد جهودنا من خلال الدبلوماسية والعقوبات للضغط على روسيا ووقف الحرب".وفي هذا الإطار، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتواصلون مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.وأضاف ماكرون: "علينا أن نعد خطة للصمود الاقتصادي والأيام القادمة ستمكننا من تقييم النقاط التي تأثرت بالحرب (في أوكرانيا) بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحتاج لاستراتيجية استثمار أوروبية".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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