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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-وصوله-إلى-الحد-الأقصى-لقدراته-فيما-يتعلق-بالإجراءات-المالية-ضد-روسيا-1059717121.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عن وصوله إلى الحد الأقصى لقدراته فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن عن وصوله إلى الحد الأقصى لقدراته فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا
قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى لقدراته فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:23+0000
2022-03-10T11:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأوضح بوريل في مقابلة مع "فرانس انفو": "بالطبع، يمكنك دائمًا الذهاب إلى أبعد من ذلك، لكننا وصلنا بالفعل إلى حدود ما يمكننا القيام به. لقد فعلنا كل ما في وسعنا".ووفقًا لبوريل، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن قيود هائلة أدت إلى انخفاض العملة الروسية بنسبة 40 في المائة.وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية "هذه عقوبات شديدة للغاية ستلقي بعبء ثقيل على الاقتصاد الروسي".وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنه سيشدد عقوبات ضد 160 رجل أعمال روسي، وأعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، وقطاع البنوك في بيلاروسيا.وأكد مفوض الشؤون الخارجية، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، اليوم، "المجلس الأوروبي يتبنى فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد روسيا رسميا، قبل نهاية جلسة اليوم".وعقب قائلا، "آمل أن يتم اعتماد هذه الحزمة، قبل نهاية هذه الجلسة اليوم".وتابع، "العقوبات الأوروبية ضد روسيا لها تداعيات علينا على المدى الطويل".وتأتي هذه التطورات مع استمرار سلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعلن عن وصوله إلى الحد الأقصى لقدراته فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا

11:23 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى لقدراته فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا.
وأوضح بوريل في مقابلة مع "فرانس انفو": "بالطبع، يمكنك دائمًا الذهاب إلى أبعد من ذلك، لكننا وصلنا بالفعل إلى حدود ما يمكننا القيام به. لقد فعلنا كل ما في وسعنا".
ووفقًا لبوريل، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن قيود هائلة أدت إلى انخفاض العملة الروسية بنسبة 40 في المائة.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية "هذه عقوبات شديدة للغاية ستلقي بعبء ثقيل على الاقتصاد الروسي".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنه سيشدد عقوبات ضد 160 رجل أعمال روسي، وأعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، وقطاع البنوك في بيلاروسيا.
وأكد مفوض الشؤون الخارجية، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، اليوم، "المجلس الأوروبي يتبنى فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد روسيا رسميا، قبل نهاية جلسة اليوم".
وعقب قائلا، "آمل أن يتم اعتماد هذه الحزمة، قبل نهاية هذه الجلسة اليوم".
وتابع، "العقوبات الأوروبية ضد روسيا لها تداعيات علينا على المدى الطويل".
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا تضم 7 رجال أعمال روس بينهم مالك "تشيلسي" رومان أبراموفيتش إلى قائمة العقوبات
09:35 GMT
وتأتي هذه التطورات مع استمرار سلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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