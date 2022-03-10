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https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html
بريطانيا تضم 7 رجال أعمال روس بينهم مالك "تشيلسي" رومان أبراموفيتش إلى قائمة العقوبات
بريطانيا تضم 7 رجال أعمال روس بينهم مالك "تشيلسي" رومان أبراموفيتش إلى قائمة العقوبات
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:35+0000
2022-03-10T09:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أنه "تم فرض عقوبات على 7 رجال أعمال روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الأزمة الأوكرانية بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش".وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".وأوضح البيان، أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم". وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الناتو-لسنا-في-حرب-مع-روسيا-1059704792.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

بريطانيا تضم 7 رجال أعمال روس بينهم مالك "تشيلسي" رومان أبراموفيتش إلى قائمة العقوبات

09:35 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / July Octaviaرومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / July Octavia
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين".
القاهرة - سبوتنيك. وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أنه "تم فرض عقوبات على 7 رجال أعمال روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الأزمة الأوكرانية بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش".
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وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".
وأوضح البيان، أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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