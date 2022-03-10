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الخارجية الصينية توجه رسالة إلى الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية
الخارجية الصينية توجه رسالة إلى الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية
وجهت وزارة الخارجية الصينية رسالة إلى يون سيوك - يول، الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية، الذي تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأربعاء. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:31+0000
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، في خبر عن الرئيس الكوري الجنوبي، مشيرة إلى أن رسالة الخارجية الصينية تناولت تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إحاطة إعلامية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان.وقال ليجيان إن بكين تأمل في أن يعمل البلدان سويا، وأن يتم اغتنام الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم مصالح شعوبهما.يذكر أن اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية أعلنت، أمس الأربعاء، انتخاب يون سوك يول مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، رئيسا للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/انتخاب-يون-سوك-يول-مرشح-حزب-القوة-المدنية-المعارض-رئيسا-لكوريا-الجنوبية-1059696451.html
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الخارجية الصينية توجه رسالة إلى الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية

12:31 GMT 10.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Jiالرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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وجهت وزارة الخارجية الصينية رسالة إلى يون سيوك - يول، الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية، الذي تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأربعاء.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، في خبر عن الرئيس الكوري الجنوبي، مشيرة إلى أن رسالة الخارجية الصينية تناولت تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إحاطة إعلامية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان.
اجراء انتخابات مبكرة في سئول، كوريا الجنوبية 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
انتخاب يون سوك يول مرشح حزب سلطة الشعب المعارض رئيسا لكوريا الجنوبية
أمس, 22:23 GMT
وقال ليجيان إن بكين تأمل في أن يعمل البلدان سويا، وأن يتم اغتنام الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم مصالح شعوبهما.
يذكر أن اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية أعلنت، أمس الأربعاء، انتخاب يون سوك يول مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، رئيسا للبلاد.
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