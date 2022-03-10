https://arabic.sputniknews.com/20220310/تايوان-تحذر-من-الحرب-مع-الصين-ستخلف-كارثة-والجميع-سيشعر-بالبؤس-1059705106.html

تايوان تحذر من الحرب مع الصين... "ستخلف كارثة والجميع سيشعر بالبؤس"

تايوان تحذر من الحرب مع الصين... "ستخلف كارثة والجميع سيشعر بالبؤس"

حذر وزير الدفاع التايواني تشيو كوه تشينغ، اليوم الخميس، من كارثة لجميع الأطراف في حال حدوث صراع مسلح مع الصين. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T08:34+0000

2022-03-10T08:34+0000

2022-03-10T08:34+0000

أخبار تايوان

الصين

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وقال تشيو كوه تشينغ، للصحفيين إنه "لا أحد يريد حربا. يجب حقا التفكير في ذلك مليا. إذا ذهبت إلى الحرب حقا، فسيكون ذلك كارثيا للجميع"، حسب قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية.وأضاف أن "مؤسسة الدفاع التايوانية تراقب وتستمع لكننا نغلق أفواهنا. نحن نتابع التطورات ونجهز أنفسنا لكننا لا نبحث ذلك علانية أو نناقشه".وكان تقرير عمل الحكومة الصينية المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ذكر أن "الصين ستدفع النمو السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وإعادة توحيد الصين".وأكد التقرير، معارضة الصين الشديدة لأي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان والتدخل الأجنبي، حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.من جانبه، قال المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، تشانغ يه سوي، إن "مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للصين لتنمية العلاقات الثنائية مع جميع الدول".في سياق متصل، ردت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، واصفة إياها بـ"السخيفة"وقالت إن هذه التصريحات ما هي إلا مجرد هراء، مشيرة إلى أنه "لا عجب في أن يدلي رجل يتفاخر علنا ببراعته في الكذب والغش والسرقة" بمثل هذه التصريحات".وكان بومبيو قال عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن على "الحكومة الأمريكية إعطاء تايوان اعترافا دبلوماسيا كدولة حرة وسيادية".كما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/ترامب-الصين-تعتزم-غزو-تايوان-في-القريب-العاجل-1059382511.html

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