https://arabic.sputniknews.com/20220310/تشيلسي-يقول-إنه-يسعى-لتغيير-رخصة-التشغيل-بعد-عقوبة-أبراموفيتش-1059732223.html

تشيلسي يقول إنه يسعى لتغيير رخصة التشغيل بعد عقوبة أبراموفيتش

تشيلسي يقول إنه يسعى لتغيير رخصة التشغيل بعد عقوبة أبراموفيتش

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T14:54+0000

2022-03-10T14:54+0000

2022-03-10T14:54+0000

العالم

مجتمع

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وقال النادي في بيان: "نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان".قالت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، نادين دوريس، اليوم الخميس، إن مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، الخاضع لعقوبات لا يمكنه الاستفادة في حال بيع النادي.وصرحت دوريس للصحفيين: "إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش"، بحسب وكالة "رويترز".وتابعت: "لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشيلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة.وأكدت الوزيرة البريطانية: "في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي، وأولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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