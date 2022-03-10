https://arabic.sputniknews.com/20220310/خامنئي-إيران-لن-تتخلى-عن-نفوذها-الإقليمي-ولا-عن-قدراتها-الدفاعية-أبدا-1059717890.html

خامنئي: إيران لن تتخلى عن نفوذها الإقليمي ولا عن قدراتها الدفاعية أبدا

خامنئي: إيران لن تتخلى عن نفوذها الإقليمي ولا عن قدراتها الدفاعية أبدا

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن "طهران لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة والتقدم في... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T11:37+0000

2022-03-10T11:37+0000

2022-03-10T11:37+0000

أخبار إيران

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وقال خامنئي، خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: "لن نتخلى عن نفوذنا الإقليمي ولا عن قدراتنا الدفاعية أبدا"، مضيفا: "ليس هناك سذاجة أكثر من طرف يطالبنا بخفض القدرات الدفاعية للبلاد من أجل عدم إثارة حساسية العدو"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وتساءل: "لماذا نتخلى عن نفوذنا الإقليمي وهو يمنحنا عمقاً استراتيجياً وقوة وطنية وإقليمية أكبر؟"، متابعا: "التطور العلمي النووي مرتبط بتلبية احتياجات الدولة وإذا تجاهلنا ذلك فإلى من سنمد يدنا ليعطينا شيئا في هذا الملف".وأكد: "لا يحق لنا تدمير أي من عناصر قوتنا على أساس أنها تتعارض مع أي عنصر آخر".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال في وقت سابق اليوم، إن "طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تتراجع عن الخطوط الحمراء.وأوضح رئيسي، عبر حسابه في تويتر، أن "الحكومة سعت في الخطوة الأولى بجدية إلى رفع العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات بطريقة كريمة للغاية"، قائلا: "ولم ولن تتراجع".وأضاف على تويتر: "تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة دون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا".والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا على مواصلة التنسيق الوثيق في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.وحذرت الحكومة الفرنسية من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يهدد فرص الوصول إلى اتفاق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.".

https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الخارجية-الإيراني-التهديدات-والعقوبات-لا-تستطيعان-كبح-التقدم-العلمي-لطهران-1059712167.html

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