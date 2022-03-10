https://arabic.sputniknews.com/20220310/خامنئي-التنازل-أمام-أمريكا-خطأ-كبير-يوجه-ضربة-للقوة-السياسية-1059725330.html
خامنئي: التنازل أمام أمريكا خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية
خامنئي: التنازل أمام أمريكا خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي العقوبات هو خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:34+0000
2022-03-10T13:34+0000
2022-03-10T13:34+0000
إيران
خامنئي
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة في بلاده، مشددا على أن بلاده لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة.وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أن تقديم بعض المقترحات، بما فيها تجنب التواجد في المنطقة لسحب الذريعة من العدو أو التنازل عن التقدم العلمي في المجال النووي، يعد ضربة للاقتدار الوطني، موضحا أن الحضور الإقليمي يمنح إيران العمق الاستراتيجي والمزيد من القوة.وقال خامنئي، خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: "لن نتخلى عن نفوذنا الإقليمي ولا عن قدراتنا الدفاعية أبدا"، مضيفا: "ليس هناك سذاجة أكثر من طرف يطالبنا بخفض القدرات الدفاعية للبلاد من أجل عدم إثارة حساسية العدو"وذكر المرشد الإيراني الأعلى أن التقدم وتحقيق التطور العلمي في المجال النووي سيسهم بدوره في تلبية حاجات البلاد في المستقبل القريب.وأضاف خامنئي أن مجلس قيادة الخبراء يلعب دورا مهما في تعزيز النظام الإيراني الإسلامي، مشيرا إلى أن شرط التأثير لأي مؤسسة هو العمل وفقا للواجبات التي حددها الدستور.وأكد المرشد الإيراني الأعلى أن "المستكبرين شنوا أشد حرب ناعمة في التاريخ ضد الشعب الإيراني بهدف خداع الذين لديهم إمكانيات ومسؤوليات ثم خداع أبناء الشعب كي يبقون بعيدين عن الحقائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/خبراء-تجربة-إيران-في-مواجهة-العقوبات-بمتناول-روسيا-وقد-تكون-ملهمة-لها-1059669015.html
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إيران, خامنئي, أخبار العالم الآن
خامنئي: التنازل أمام أمريكا خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي العقوبات هو خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية.
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة في بلاده، مشددا على أن بلاده لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة.
وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أن تقديم بعض المقترحات، بما فيها تجنب التواجد في المنطقة لسحب الذريعة من العدو أو التنازل عن التقدم العلمي
في المجال النووي، يعد ضربة للاقتدار الوطني، موضحا أن الحضور الإقليمي يمنح إيران العمق الاستراتيجي والمزيد من القوة.
وقال خامنئي، خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: "لن نتخلى عن نفوذنا الإقليمي ولا عن قدراتنا الدفاعية أبدا"، مضيفا: "ليس هناك سذاجة أكثر من طرف يطالبنا بخفض القدرات الدفاعية للبلاد من أجل عدم إثارة حساسية العدو"
وذكر المرشد الإيراني الأعلى أن التقدم وتحقيق التطور العلمي في المجال النووي سيسهم بدوره في تلبية حاجات البلاد في المستقبل القريب.
وأضاف خامنئي أن مجلس قيادة الخبراء يلعب دورا مهما في تعزيز النظام الإيراني الإسلامي
، مشيرا إلى أن شرط التأثير لأي مؤسسة هو العمل وفقا للواجبات التي حددها الدستور.
وأكد المرشد الإيراني الأعلى أن "المستكبرين شنوا أشد حرب ناعمة في التاريخ ضد الشعب الإيراني بهدف خداع الذين لديهم إمكانيات ومسؤوليات ثم خداع أبناء الشعب كي يبقون بعيدين عن الحقائق".