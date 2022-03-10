https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-أوكرانيا-استبدلت-سائقي-حافلات-النقل-الإنسانية-بضباط-أمن-من-أجل-نقل-المعلومات-1059743009.html

روسيا: أوكرانيا استبدلت سائقي حافلات النقل الإنسانية بضباط أمن من أجل نقل المعلومات

روسيا: أوكرانيا استبدلت سائقي حافلات النقل الإنسانية بضباط أمن من أجل نقل المعلومات

قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن الجانب الأوكراني استبدل سائقي الحافلات الذين عملوا على نقل المدنيين أثناء الهدنة بضباط الأمن. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T20:53+0000

2022-03-10T20:53+0000

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ونوه المقر، إلى أنه أثناء إجلاء المدنيين على طول الممرات الإنسانية، استبدلت أوكرانيا بعض سائقي الحافلات التي عملت بشكل منتظم بموظفي إدارة أمن الدولة تابعين لنظام كييف.وبين المقر أن هؤلاء الضباط قاموا بجمع معلومات حول مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية.وأكد المقر، أنه وبناء على هذه الأعمال، فإنه "من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين مسبقا".قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-عن-هدنة-جديدة-وفتح-ممرات-إنسانية-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية--1059742492.html

https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-مزاعم-قصف-مستشفى-ماريوبول-عمل-استفزازي-متكامل-1059737365.html

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