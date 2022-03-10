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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-أوكرانيا-استبدلت-سائقي-حافلات-النقل-الإنسانية-بضباط-أمن-من-أجل-نقل-المعلومات-1059743009.html
روسيا: أوكرانيا استبدلت سائقي حافلات النقل الإنسانية بضباط أمن من أجل نقل المعلومات
روسيا: أوكرانيا استبدلت سائقي حافلات النقل الإنسانية بضباط أمن من أجل نقل المعلومات
قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن الجانب الأوكراني استبدل سائقي الحافلات الذين عملوا على نقل المدنيين أثناء الهدنة بضباط الأمن. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T20:53+0000
2022-03-10T20:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونوه المقر، إلى أنه أثناء إجلاء المدنيين على طول الممرات الإنسانية، استبدلت أوكرانيا بعض سائقي الحافلات التي عملت بشكل منتظم بموظفي إدارة أمن الدولة تابعين لنظام كييف.وبين المقر أن هؤلاء الضباط قاموا بجمع معلومات حول مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية.وأكد المقر، أنه وبناء على هذه الأعمال، فإنه "من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين مسبقا".قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تعلن-عن-هدنة-جديدة-وفتح-ممرات-إنسانية-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية--1059742492.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-مزاعم-قصف-مستشفى-ماريوبول-عمل-استفزازي-متكامل-1059737365.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا: أوكرانيا استبدلت سائقي حافلات النقل الإنسانية بضباط أمن من أجل نقل المعلومات

20:53 GMT 10.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYقوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022.
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن الجانب الأوكراني استبدل سائقي الحافلات الذين عملوا على نقل المدنيين أثناء الهدنة بضباط الأمن.
ونوه المقر، إلى أنه أثناء إجلاء المدنيين على طول الممرات الإنسانية، استبدلت أوكرانيا بعض سائقي الحافلات التي عملت بشكل منتظم بموظفي إدارة أمن الدولة تابعين لنظام كييف.
وبين المقر أن هؤلاء الضباط قاموا بجمع معلومات حول مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تعلن عن هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
20:19 GMT

وأكد المقر الإنساني الروسي أنه تم إحباط محاولة لنقل معلومات استخباراتية من مدينتي إنرجودار وسومي.

وأكد المقر، أنه وبناء على هذه الأعمال، فإنه "من الآن فصاعدا، لن يُسمح للقوافل الإنسانية بالمرور إلا بعد تقديم قوائم النقل والأشخاص المرافقين مسبقا".
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: مزاعم قصف مستشفى ماريوبول عمل استفزازي متكامل
16:58 GMT
قال مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت مرة أخرى عن "هدنة" جديدة (نظام الصمت)، غدا الجمعة، مع فتح ممرات إنسانية في عدة مدن.
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