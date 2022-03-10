https://arabic.sputniknews.com/20220310/كيف-انعكست-أخبار-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-على-الأسواق-العالمية؟-1059716910.html
كيف انعكست أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية؟
كيف انعكست أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية؟
انعكست أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية على بعض الأسواق العالمية بالإيجاب، حيث شهدت مؤشراتها ارتفاعا ملحوظا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:19+0000
2022-03-10T11:19+0000
2022-03-10T11:19+0000
البورصات الأوروبية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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فحسب سي إن بي سي، فقد شهد مؤشر نيكي الياباني أكبر ارتفاع في 21 شهراً متبعاً خطى الأسهم العالمية في ظل تعافي المعنويات بالسوقوارتفع نيكي 3.94% حيث أغلق عند 25690.40 نقطة، فيما ارتفعت أسعار 222 سهما من 250 سهما مدرجين عليهيأتي ذلك بينما ارتفعت أسهم جميع القطاعات، حيث ارتفع قطاع المواد الأساسية 6.18% ثم قطاع العقارات والقطاع الاستهلاكي بنسبة 4.72% وارتفع كذلك قطاعا التكنولوجيا والسيارات.أيضا فقد ارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 4.04% بعد تراجعه 6.5% في الجلسات الأربع السابقة.حيث انخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة 0.7% بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة بسبب أخبار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا قد اجتمعا في تركيا اليوم الخميس، وهي ما تعتبر أول محادثات بهذا المستوى بين البلدين منذ بدء العمليات العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ماذا-فعل-الخوف-بالأسهم-الأوروبية-وكيف-تأثر-اليورو-ببيان-الدفاع-الروسية-1058578252.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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البورصات الأوروبية, روسيا, أخبار أوكرانيا
كيف انعكست أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية؟
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انعكست أخبار المفاوضات الروسية الأوكرانية على بعض الأسواق العالمية بالإيجاب، حيث شهدت مؤشراتها ارتفاعا ملحوظا.
فحسب سي إن بي سي
، فقد شهد مؤشر نيكي الياباني أكبر ارتفاع في 21 شهراً متبعاً خطى الأسهم العالمية في ظل تعافي المعنويات بالسوق
وارتفع نيكي 3.94% حيث أغلق عند 25690.40 نقطة، فيما ارتفعت أسعار 222 سهما من 250 سهما مدرجين عليه
وكان نيكي قد خسر 7% في الجلسات الأربع السابقة ليسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 البالغ 24681.74 نقطة أمس الأربعاء.
يأتي ذلك بينما ارتفعت أسهم جميع القطاعات، حيث ارتفع قطاع المواد الأساسية 6.18% ثم قطاع العقارات والقطاع الاستهلاكي بنسبة 4.72% وارتفع كذلك قطاعا التكنولوجيا والسيارات.
أيضا فقد ارتفع
المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 4.04% بعد تراجعه 6.5% في الجلسات الأربع السابقة.
في المقابل هبطت الأسهم الأوروبية
بفعل ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية.
حيث انخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة 0.7% بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة بسبب أخبار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا قد اجتمعا في تركيا اليوم الخميس، وهي ما تعتبر أول محادثات بهذا المستوى بين البلدين منذ بدء العمليات العسكرية.