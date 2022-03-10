https://arabic.sputniknews.com/20220310/ماكرون-سنتخذ-اليوم-قرارات-استراتيجية-وسنعطي-تفويضا-للمفوضية-الأوروبية-بمجالي-الطاقة-والدفاع-1059736989.html

ماكرون: سنتخذ اليوم قرارات استراتيجية وسنعطي تفويضا للمفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع

ماكرون: سنتخذ اليوم قرارات استراتيجية وسنعطي تفويضا للمفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اليوم اتخاذ قرارات استراتيجية وإعطاء تفويض للمفوضية الأوروبية في مجالي الدفاع والطاقة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T16:50+0000

2022-03-10T16:50+0000

2022-03-10T17:17+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار الاتحاد الأوروبي

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحافية قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.وقال الرئيس الفرنسي: "سنتخذ اليوم قرارات استراتيجية وسنعطي تفويضا للمفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع".وأضاف ماكرون: "على أوروبا أن تكون مستقلة على مستوى الأمن الغذائي والغاز، وعلينا أن نكون جاهزين للدفاع عن قيمنا ومبادئنا".وقبل أيام، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة مع جميع الشركاء.وأضافت دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "بشكل عام، نتواصل مع الجميع، بدءًا من النرويج، المورد الذي نتعاون معه بشكل موثوق لفترة طويلة، إضافة إلى قطر وأذربيجان ومصر".وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعمل مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز؛ وذلك في حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز، على خلفية التوتر حول أوكرانيا.وتؤكد روسيا، أنها تفي دائمًا بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولم تظهر أي أسباب للتشكيك في موثوقيتها.وأعلن الرئيس الأمريكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك، مؤخرا، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على ضمان إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لتجنب الاضطرابات المحتملة بسبب الأزمة حول أوكرانيا.

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إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي