https://arabic.sputniknews.com/20220310/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-تمويل-طارئ-بقيمة-136-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-1059698485.html

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تمويل طارئ بقيمة 13.6 مليار دولار لدعم أوكرانيا

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تمويل طارئ بقيمة 13.6 مليار دولار لدعم أوكرانيا

صوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T04:45+0000

2022-03-10T04:45+0000

2022-03-10T04:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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التصويت كان على خطة إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأمريكية حتى 30 من سبتمبر/ أيلول، بحسب رويترز.وأقر المجلس الإنفاق بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.وأشارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى أن المساعدات البالغ قدرها 13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير.وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي "سيتعين علينا جميعا بذل المزيد" لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء.وتشمل خطة الإنفاق 730 مليار دولار تمويلا غير دفاعي، و782 مليار دولار للجيش الأمريكي.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/أمريكا-تقرر-تسريع-منح-التراخيص-لمواطنيها-لتصدير-أسلحة-نارية-وذخيرة-إلى-أوكرانيا-1059697650.html

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