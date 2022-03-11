https://arabic.sputniknews.com/20220311/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-رياح-باردة-تضرب-البلاد-وأمطار-خلال-ساعات-1059766755.html
الأرصاد المصرية تحذر من رياح باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات
الأرصاد المصرية تحذر من رياح باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من رياح باردة تتعرض لها البلاد، وأمطار خلال الساعات المقبلة. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن صور الأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، أشارت إلى استمرار نشاط الرياح الباردة لليوم الثاني على التوالي على البلاد لتؤثر بشكل كبير على السواحل الشرقية.وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن الطقس يشهد زيادة نشاط الرياح، والذي يتسبب في ارتفاع الأمواج.كما تنشط الرياح على سيناء ومدن القناة والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة المحلية للمناطق سالفة الذكر وتكون مثيرة للرمال علي جنوب الصعيد.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، تكاثر السحب المتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.كما يشهد طقس اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق منها السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري أيضا ومدن القناة، يصاحبها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/برودة-شديدة-ليلا-الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس--1058916772.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من رياح باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من رياح باردة تتعرض لها البلاد، وأمطار خلال الساعات المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن صور الأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، أشارت إلى استمرار نشاط الرياح الباردة لليوم الثاني على التوالي على البلاد لتؤثر بشكل كبير على السواحل الشرقية.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن الطقس يشهد زيادة نشاط الرياح، والذي يتسبب في ارتفاع الأمواج.
كما تنشط الرياح على سيناء ومدن القناة والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة المحلية للمناطق سالفة الذكر وتكون مثيرة للرمال علي جنوب الصعيد.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد
، أن يشهد الطقس اليوم، تكاثر السحب المتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.
كما يشهد طقس اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق منها السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري أيضا ومدن القناة، يصاحبها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.