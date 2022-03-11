https://arabic.sputniknews.com/20220311/العراق-مقتل-3-عناصر-من-داعش-في-سامراء-1059748845.html
العراق.. مقتل 3 عناصر من "داعش" في سامراء
العراق.. مقتل 3 عناصر من "داعش" في سامراء
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سامراء بمحافظة صلاح الدين. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:05+0000
2022-03-11T07:05+0000
2022-03-11T07:05+0000
العالم العربي
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العراق
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ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن المصدر الأمني العراقي أن قوات الجوية العراقية تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا).وذكر المصدر الأمني أن "ذلك جرى أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".وفي السياق نفسه، أقر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الخميس، بمقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، وتعيين أبو الحسن الهاشمي القريشي خلفا له.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير / شباط 2022، إن قائد تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، قُتل أثناء العملية الأمريكية شمال غربي سوريا.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في ذلك الوقت، إن ثلاثة مدنيين قتلوا خلال عملية القضاء على القريشي. وبحسب ما ورد، عيّنت الجماعة الإرهابية أبو الحسن الهاشمي القريشي زعيمًا جديدًا لها.وجاءت تصفية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم "داعش" العودة إلى الظهور بسلسلة من الهجمات في المنطقة، بما في ذلك هجوم أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن شمال شرقي سوريا يضم ما لا يقل عن 3000 معتقل من "داعش".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الأركان-العراقي-يتابع-ملاحقة-بقايا-داعش-1059608439.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
العراق.. مقتل 3 عناصر من "داعش" في سامراء
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سامراء بمحافظة صلاح الدين.
ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز
، صباح اليوم الجمعة، عن المصدر الأمني العراقي أن قوات الجوية العراقية تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا).
وذكر المصدر الأمني أن "ذلك جرى أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".
وفي السياق نفسه، أقر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الخميس، بمقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القريشي
، وتعيين أبو الحسن الهاشمي القريشي خلفا له.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير / شباط 2022، إن قائد تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، قُتل أثناء العملية الأمريكية شمال غربي سوريا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في ذلك الوقت، إن ثلاثة مدنيين قتلوا خلال عملية القضاء على القريشي. وبحسب ما ورد، عيّنت الجماعة الإرهابية أبو الحسن الهاشمي القريشي زعيمًا جديدًا لها.
وجاءت تصفية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم "داعش" العودة إلى الظهور بسلسلة من الهجمات في المنطقة، بما في ذلك هجوم أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن شمال شرقي سوريا
يضم ما لا يقل عن 3000 معتقل من "داعش".