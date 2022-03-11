https://arabic.sputniknews.com/20220311/المتحدث-باسم-إردوغان-اللقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-سيتم-عاجلا-أم-آجلا-1059756135.html

المتحدث باسم إردوغان: اللقاء بين بوتين وزيلينسكي سيتم عاجلا أم آجلا

المتحدث باسم إردوغان: اللقاء بين بوتين وزيلينسكي سيتم عاجلا أم آجلا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، أن لقاء بين بوتين وزيلينسكي "محتمل" في المستقبل القريب وأن هناك سببا للاعتقاد بذلك. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T10:07+0000

2022-03-11T10:07+0000

2022-03-11T10:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم العربي

روسيا

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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أنطاليا - سبوتنيك. ونقلت قناة "أي هابير" عن قالن قوله: "الاجتماع ممكن في المستقبل القريب. هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا سيحدث. عاجلا أم آجلا، لكننا سنواصل القيام بدور تيسيري. نهاية هذه الحرب ستأتي من الرئيس بوتين. في النهاية، الشخص الذي سيكون له الكلمة الأخيرة في هذه القضية هو الرئيس بوتين".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، أن أنقرة تواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي بين روسيا وأوكرانيا.وأبلغ أردوغان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وعقد في مدينة أنطاليا التركية، أمس الخميس، لقاء جمع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، في مدينة أنطاليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تدخل أسبوعها الثالث.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-لنظيره-الأمريكي-تركيا-تواصل-جهودها-للتوصل-إلى-حل-سياسي-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059740328.html

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العالم العربي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان