https://arabic.sputniknews.com/20220311/بعد-لقائه-به-خلال-زيارته-المنامة-بينيت-يفاجئ-بحرينيا-بهدية-بمناسبة-زواجه-صور-1059755188.html

بعد لقائه به خلال زيارته المنامة.. بينيت يفاجئ بحرينيا بهدية بمناسبة زواجه... صور

بعد لقائه به خلال زيارته المنامة.. بينيت يفاجئ بحرينيا بهدية بمناسبة زواجه... صور

بعث نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بهدية خاصة لرجل أعمال بحريني، بمناسبة زواجه. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T09:55+0000

2022-03-11T09:55+0000

2022-03-11T09:55+0000

إسرائيل

نفتالي بينيت

رئيس وزراء البحرين

العالم العربي

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، بأن بينيت لم ينس بسام التتان، رجل الأعمال البحريني الشاب، الذي التقاه في البحرين، خلال زيارته للمنامة الشهر الماضي، حينما أكد له أنه سيتزوج، قريبا.وكان بينيت قد التقى خلال زيارته إلى البحرين، الشهر الماضي، بمجموعة من الطلاب المتميزين ورجال الأعمال الشباب من البحرين، وأثناء الحوار المفتوح معهم، أكد الشاب البحريني، بسام التتان، أنه سيتزوج قريبا، ويرغب في زيارة إسرائيل، وهو ما نشرته، آنذاك، هيئة البث الإسرائيلية، حيث تمنى بينيت له، وقتها، زواجا سعيدا.وأوضحت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي فور علمه بموعد زواج الشاب البحريني، قد أرسل إليه "علبة" شوكولاته ومجموعة من الزهور، وهو ما نشرت صورته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، وهي ممهورة بتوقيع بينيت نفسه.ووصل بينيت، في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الماضي، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتين خليجيتين تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.واجتمع بينيت مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.

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إسرائيل, نفتالي بينيت, رئيس وزراء البحرين, العالم العربي