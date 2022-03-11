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https://arabic.sputniknews.com/20220311/بوريل-هناك-حاجة-لوقفة-في-محادثات-إيران-النووية-بسبب-عوامل-خارجية-1059759688.html
بوريل: هناك حاجة لوقفة في محادثات إيران النووية بسبب "عوامل خارجية"
بوريل: هناك حاجة لوقفة في محادثات إيران النووية بسبب "عوامل خارجية"
قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لوقفة في محادثات إيران النووية بسبب "عوامل خارجية". 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T11:10+0000
2022-03-11T11:25+0000
أخبار إيران
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وأضاف بوريل عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة، لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب عوامل خارجية".وتابع: "بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق".ودخلت إيران والقوى العالمية المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ 2018، وفقا لـ "رويترز".نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الخميس، عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله إن طهران لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة والتقدم في التكنولوجيا النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/وكالة-وزير-خارجية-إيران-يرفض-المطالب-الأمريكية-الجديدة-في-المحادثات-النووية-1059737729.html
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أخبار إيران, إيران

بوريل: هناك حاجة لوقفة في محادثات إيران النووية بسبب "عوامل خارجية"

11:10 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 11.03.2022)
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لوقفة في محادثات إيران النووية بسبب "عوامل خارجية".
وأضاف بوريل عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة، لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب عوامل خارجية".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
وكالة: وزير خارجية إيران يرفض المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية
أمس, 17:22 GMT
وتابع: "بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق".
ودخلت إيران والقوى العالمية المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ 2018، وفقا لـ "رويترز".
نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الخميس، عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله إن طهران لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة والتقدم في التكنولوجيا النووية.
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