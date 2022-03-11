https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-المساعي-الأمريكية-لفرض-عقوبات-ضد-روسيا-قد-تستمر-لفترة-طويلة-1059763066.html

بيسكوف: المساعي الأمريكية لفرض عقوبات ضد روسيا قد تستمر لفترة طويلة

بيسكوف: المساعي الأمريكية لفرض عقوبات ضد روسيا قد تستمر لفترة طويلة

أعلن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتقد أن مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وأن... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T12:10+0000

2022-03-11T12:10+0000

2022-03-11T12:11+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/79/1044517946_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_0a3c35ca271f5dba1e7c45c3e5422cdc.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من معرفتنا، القليلة أو الكثيرة، لنظرائنا وراء المحيط (أمريكا)، يمكننا أن نتخيل أنهم يستطيعون مواصلة مساعيهم لفرض هذه العقوبات، لفترة طويلة قادمة. في الواقع، كانوا يفعلون ذلك منذ عدة عقود. وكانوا سيستمرون في ذلك في ظل ظروف العملية الخاصة في أوكرانيا أو بدونها ".وأضاف بيسكوف: "وفيما يتعلق بإعلان محتمل من الرئيس بايدن، دعونا نعلق ونصوغ المواقف فور ورودها. في البداية، سننتظر ورود أي بيانات، بعدها سنتحدث".وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا" وزيادة الرسوم على الواردات الروسية.وتأتي هذه التصريحات، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين تعرضوا، خلال 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/دراسة-العقوبات-الغربية-على-روسيا-تضعف-الاقتصاد-الألماني-2-وترفع-من-نسبة-البطالة-1059760358.html

https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماكدونالدز-سنصرف-قرابة-50-مليون-دولار-شهريا-للموظفين-الروس-1059759562.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, اقتصاد