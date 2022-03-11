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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-المساعي-الأمريكية-لفرض-عقوبات-ضد-روسيا-قد-تستمر-لفترة-طويلة-1059763066.html
بيسكوف: المساعي الأمريكية لفرض عقوبات ضد روسيا قد تستمر لفترة طويلة
بيسكوف: المساعي الأمريكية لفرض عقوبات ضد روسيا قد تستمر لفترة طويلة
أعلن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتقد أن مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وأن... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:10+0000
2022-03-11T12:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من معرفتنا، القليلة أو الكثيرة، لنظرائنا وراء المحيط (أمريكا)، يمكننا أن نتخيل أنهم يستطيعون مواصلة مساعيهم لفرض هذه العقوبات، لفترة طويلة قادمة. في الواقع، كانوا يفعلون ذلك منذ عدة عقود. وكانوا سيستمرون في ذلك في ظل ظروف العملية الخاصة في أوكرانيا أو بدونها ".وأضاف بيسكوف: "وفيما يتعلق بإعلان محتمل من الرئيس بايدن، دعونا نعلق ونصوغ المواقف فور ورودها. في البداية، سننتظر ورود أي بيانات، بعدها سنتحدث".وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا" وزيادة الرسوم على الواردات الروسية.وتأتي هذه التصريحات، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين تعرضوا، خلال 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, اقتصاد

بيسكوف: المساعي الأمريكية لفرض عقوبات ضد روسيا قد تستمر لفترة طويلة

12:10 GMT 11.03.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 11.03.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتقد أن مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وأن هذه العقوبات كان يمكن أن تفرض بغض النظر عن العملية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من معرفتنا، القليلة أو الكثيرة، لنظرائنا وراء المحيط (أمريكا)، يمكننا أن نتخيل أنهم يستطيعون مواصلة مساعيهم لفرض هذه العقوبات، لفترة طويلة قادمة. في الواقع، كانوا يفعلون ذلك منذ عدة عقود. وكانوا سيستمرون في ذلك في ظل ظروف العملية الخاصة في أوكرانيا أو بدونها ".
وأضاف بيسكوف: "وفيما يتعلق بإعلان محتمل من الرئيس بايدن، دعونا نعلق ونصوغ المواقف فور ورودها. في البداية، سننتظر ورود أي بيانات، بعدها سنتحدث".
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وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا" وزيادة الرسوم على الواردات الروسية.
وتأتي هذه التصريحات، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين تعرضوا، خلال 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
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