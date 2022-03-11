https://arabic.sputniknews.com/20220311/مصدر-عمل-واتسآب-في-روسيا-لن-يتأثر-بالإجراءات-كونه-وسيلة-اتصال-1059769395.html
مصدر: عمل "واتسآب" في روسيا لن يتأثر بالإجراءات كونه وسيلة اتصال
مصدر: عمل "واتسآب" في روسيا لن يتأثر بالإجراءات كونه وسيلة اتصال
قال المتحدث باسم وكالة تطبيق القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن تطبيق "واتسآب" لن يتأثر بالإجراءات التي قد يتم إدخالها في روسيا ضد شركة "ميتا" ، كونه وسيلة... 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T13:46+0000
2022-03-11T13:46+0000
2022-03-11T13:46+0000
روسيا
واتسآب
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102735/34/1027353421_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_a0ea7a36524126ebef6c90cdb93282c2.jpg
وقال متحدث الوكالة: "لن يتأثر تطبيق واتسآب بالإجراءات. لأنه وسيلة اتصال وليس مصدرا للنشر".وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".وكتبت اللجنة على "تلغرام": "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة "ميتا" الأمريكية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير قانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الادعاء-العام-في-روسيا-يطلب-من-المحكمة-اعتبار-شركة-ميتا-متطرفة-وحظر-أنشطتها-في-روسيا--1059763297.html
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روسيا, واتسآب
مصدر: عمل "واتسآب" في روسيا لن يتأثر بالإجراءات كونه وسيلة اتصال
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قال المتحدث باسم وكالة تطبيق القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن تطبيق "واتسآب" لن يتأثر بالإجراءات التي قد يتم إدخالها في روسيا ضد شركة "ميتا" ، كونه وسيلة اتصال.
وقال متحدث الوكالة: "لن يتأثر تطبيق واتسآب بالإجراءات. لأنه وسيلة اتصال وليس مصدرا للنشر".
وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
وكتبت اللجنة على "تلغرام": "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة "ميتا" الأمريكية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي
فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير قانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس
، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.
هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.