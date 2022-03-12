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https://arabic.sputniknews.com/20220312/تركيا-تعلن-عن-حاجتها-إلى-إمدادات-غاز-إضافية-وتؤكد-قدرة-الموردين-الحاليين-على-تلبيتها-1059800699.html
تركيا تعلن عن حاجتها إلى إمدادات غاز إضافية وتؤكد قدرة الموردين الحاليين على تلبيتها
تركيا تعلن عن حاجتها إلى إمدادات غاز إضافية وتؤكد قدرة الموردين الحاليين على تلبيتها
أعلن نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن حاجة بلاده لمزيد من إمدادات الغاز الإضافية، مشيرا إلى إمكانية تلبية الطلب من قبل الموردين الحاليين. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:16+0000
2022-03-12T12:16+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيرقدار، في كلمته خلال حلقة نقاش داخل المنتدى الدبلوماسي المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، "نحتاج إلى إمدادات غاز إضافية... ونحن نعمل على ذلك". وأوضح أنه يمكن تلبية الطلبات من قبل الموردين الحاليين أو من خلال طرق بديلة، على حد قوله.من جهة ثانية، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في وقت سابق اليوم، إن تركيا لا تريد أن تكون طرفًا في عقوبات ضد روسيا، وأن أنقرة تقف إلى جانب الدبلوماسية، حيث أشار الوزير إلى أن "أنقرة تتوقع أن العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد"، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزيرالطاقة-التركي-بلادنا-لا-تريد-أن-تكون-طرفا-في-عقوبات-ضد-روسيا-1059792491.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن عن حاجتها إلى إمدادات غاز إضافية وتؤكد قدرة الموردين الحاليين على تلبيتها

12:16 GMT 12.03.2022
© Sputnik . Osman Nuri Ceritبعد أنباء ارتفاع أسعار البنزين وغاز السيارات والديزل ، تشكلت طوابير في محطات الوقود في تركيا
بعد أنباء ارتفاع أسعار البنزين وغاز السيارات والديزل ، تشكلت طوابير في محطات الوقود في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Osman Nuri Cerit
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أعلن نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن حاجة بلاده لمزيد من إمدادات الغاز الإضافية، مشيرا إلى إمكانية تلبية الطلب من قبل الموردين الحاليين.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيرقدار، في كلمته خلال حلقة نقاش داخل المنتدى الدبلوماسي المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، "نحتاج إلى إمدادات غاز إضافية... ونحن نعمل على ذلك". وأوضح أنه يمكن تلبية الطلبات من قبل الموردين الحاليين أو من خلال طرق بديلة، على حد قوله.
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزيرالطاقة التركي: بلادنا لا تريد أن تكون طرفا في عقوبات ضد روسيا
08:52 GMT
من جهة ثانية، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في وقت سابق اليوم، إن تركيا لا تريد أن تكون طرفًا في عقوبات ضد روسيا، وأن أنقرة تقف إلى جانب الدبلوماسية، حيث أشار الوزير إلى أن "أنقرة تتوقع أن العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد"، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة.
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