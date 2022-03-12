https://arabic.sputniknews.com/20220312/تركيا-تعلن-عن-حاجتها-إلى-إمدادات-غاز-إضافية-وتؤكد-قدرة-الموردين-الحاليين-على-تلبيتها-1059800699.html

تركيا تعلن عن حاجتها إلى إمدادات غاز إضافية وتؤكد قدرة الموردين الحاليين على تلبيتها

تركيا تعلن عن حاجتها إلى إمدادات غاز إضافية وتؤكد قدرة الموردين الحاليين على تلبيتها

أعلن نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن حاجة بلاده لمزيد من إمدادات الغاز الإضافية، مشيرا إلى إمكانية تلبية الطلب من قبل الموردين الحاليين. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T12:16+0000

2022-03-12T12:16+0000

2022-03-12T12:16+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيرقدار، في كلمته خلال حلقة نقاش داخل المنتدى الدبلوماسي المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، "نحتاج إلى إمدادات غاز إضافية... ونحن نعمل على ذلك". وأوضح أنه يمكن تلبية الطلبات من قبل الموردين الحاليين أو من خلال طرق بديلة، على حد قوله.من جهة ثانية، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في وقت سابق اليوم، إن تركيا لا تريد أن تكون طرفًا في عقوبات ضد روسيا، وأن أنقرة تقف إلى جانب الدبلوماسية، حيث أشار الوزير إلى أن "أنقرة تتوقع أن العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد"، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزيرالطاقة-التركي-بلادنا-لا-تريد-أن-تكون-طرفا-في-عقوبات-ضد-روسيا-1059792491.html

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