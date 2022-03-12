https://arabic.sputniknews.com/20220312/وزيرالطاقة-التركي-بلادنا-لا-تريد-أن-تكون-طرفا-في-عقوبات-ضد-روسيا-1059792491.html

وزيرالطاقة التركي: بلادنا لا تريد أن تكون طرفا في عقوبات ضد روسيا

وزيرالطاقة التركي: بلادنا لا تريد أن تكون طرفا في عقوبات ضد روسيا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن تركيا لا تريد أن تكون طرفًا في عقوبات ضد روسيا، وأن أنقرة تقف إلى جانب الدبلوماسية. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T08:52+0000

2022-03-12T08:52+0000

2022-03-12T08:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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وأضاف دونماز رئيسنا (رجب طيب أردوغان) قال أيضا إن تركيا لا تريد أن تكون طرفا في العقوبات (ضد روسيا) لدينا علاقات تجارية جيدة. قلنا إننا في جانب حل القضية من خلال الدبلوماسية.ونقلت شبكة "سي إن إن" التركية عن الوزير قوله: "إن أنقرة تتوقع أن العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد".قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس الخميس، إن تركيا لا تخطط حاليا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وهذه إشارة ضمنية أيضًا إلى تركيا.وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرق أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنقرة-تركيا-لا-تخطط-حاليا-لفرض-عقوبات-على-روسيا-1059758459.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا