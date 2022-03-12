https://arabic.sputniknews.com/20220312/تطبيق-التواصل-الروسي-vk-ميزات-لن-تتخيلها-أبدا--1059819588.html

تطبيق التواصل الروسي "VK"... ميزات لن تتخيلها أبدا

تطبيق التواصل الروسي "VK"... ميزات لن تتخيلها أبدا

يعتبر تطبيق "VK" الروسي، من أشهر وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا والذي يقدم مجموعة ميزات رائعة جدا، تساهم أيضا في تسهيل الأمور الحياتية اليومية، وليس فقط مجرد... 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T20:34+0000

2022-03-12T20:34+0000

2022-03-12T20:34+0000

مجتمع

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1059819518_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_fb7aa53cb29c3bc0c864c62af9d64003.jpg

وعلى الرغم من أن الكثير من المواطنين في العالم العربي، لا يعرفون عنه الكثير، إلا أن هذا التطبيق "VK) "ВКонтакте) هو الأكثر انتشارا في روسيا وأوروبا وبعض دول آسيا، وجميع الدول الناطقة باللغة الروسية، بالإضافة إلى الصين، حيث يعتبر من التطبيقات الأجنبية القليلة التي يمكن الوصول إليها في الصين.حجم ذاكرة قليل وتوفير للطاقةومن أجمل الميزات التي يقدمها هذا التطبيق، هو إمكانية توفير المحادثات ضمن التطبيق، أي أنه لم يفصل بين تطبيق الرسائل والتصفح، كما فعلت "فيسبوك"، الأمر الذي يوفر من ذاكرة الجهاز الداخلية والطاقة.ميزات طلابية وتدريسيةبالإضافة إلى ذلك، يؤمن التطبيق مساحات كبيرة جدا للتخزين، لذلك يستخدمه الطلاب الروس، كطريقة فعالة لأرشفة المحاضرات الطلابية، وتخزين ملفات الوورد، وإرسالها إلى الأساتذة، خصوصا في فترات الحجر الصحي، حيث تتوفر فيه إمكانية توفير مجموعات عمل ودراسة وغيرها.ميزات ترفيهية فريدة وأفلام مجانيةيؤمن التطبيق إمكانية الاستماع إلى الأغاني بشكل مجاني ومشاركتها، بالإضافة إلى ربط الأغاني مع المنشورات، وهي ميزة غير متوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.كما يوفر البرنامج إمكانية التسوق المباشر والبسيط من خلال المنصة، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى الكثير من المنتجات، ويساهم بالترويج لها أيضا.%100 من الكسب المالي للمدونينوفقا لبرنامج دعم المدونين الجديد، سيتمكن صانعو المحتوى من الحصول على 100% من الدخل من أدوات تحقيق الدخل. سيتم إطلاق البرنامج في المستقبل القريب، وسيكون ساري المفعول من 10 أبريل/ نيسان المقبل، بحسب بيان شركة "VKontakte".كما يمكن تداول الأموال بشكل بسيط ومباشر عن طريق البرنامج بين الأصدقاء، كما يتيح إمكانية إهداء الأصدقاء في المناسبات المختلفة، عن طريق إرسال الهدايا المضمنة في البرنامج، كهدايا عيد الميلاد وغيرها من المناسبات الشخصية والعامة.ميزات عدة في تطبيق واحدويقدم التطبيق ميزات مشابهة للتطبيقات المنافسة، مثل مشاركة القصص القصيرة، ومقاطع الفيديو القصيرة والطويلة والصوت والصور والقياء بإحصاءات، وتأسيس صفحات وحتى يمكن استخدامه كوسيلة فعالة جدا للترويج للمؤسسات التجارية.ويتداول المستخدمون حول العالم أكثر 10 مليار رسالة يومية عبر التطبيق، ويزور 43.3% من الروس الشبكة الاجتماعية مرة واحدة على الأقل يوميًا، وهذا يعتبر أعلى معدل بين الشبكات الاجتماعية المنتشرة في روسيا، قبل الحظر، بحسب موقع "popsters" الروسي في عام 2021.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

مجتمع, العالم