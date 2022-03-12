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https://arabic.sputniknews.com/20220312/رابطة-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-تقصي-رومان-أبراموفيتش-من-إدارة-تشيلسي-1059802105.html
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقصي رومان أبراموفيتش من إدارة تشيلسي
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقصي رومان أبراموفيتش من إدارة تشيلسي
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إقصاء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من إدارة نادي تشيلسي. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T12:49+0000
2022-03-12T12:49+0000
رياضة
مجتمع
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن قرار إقصاء أبراموفيتش جاء في أعقاب قرار الحكومة البريطانية بعقاب مالك النادي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلنت الرابطة أن قرار إقصاء أبراموفيتش لا يؤثر على قدرة النادي على مواصلة التدريبات والاستعدادات، على النحو المنصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة والذي ينتهي في 31 مايو 2022 ".وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الجمعة، عن تجميد الحسابات المصرفية لنادي تشيلسي لكرة القدم، في إطار "إجراءات احترازية" من جانب البنوك، عقب العقوبات المفروضة على المالك الروسي رومان أبراموفيتش.وقالت صحيفة "التايمز"، إن الحسابات المصرفية لتشيلسي قد تم تجميدها، ما جعله يواجه "شللا ماليا".وقال أحد المصادر: "الترخيص يسمح للنادي بالاستمرار في أنشطة النادي اليومية، لكن البنوك ليست لديها الرغبة في المخاطرة"، وتابع: "لقد جمدوا بعض بطاقات ائتمان الشركات. يضع ذلك ضغطا أكبر على النادي".وأمس الخميس، منحت حكومة المملكة المتحدة ترخيصا لتشيلسي لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد أن تمت معاقبة أبراموفيتش، مالك النادي، بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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رياضة, مجتمع

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقصي رومان أبراموفيتش من إدارة تشيلسي

12:49 GMT 12.03.2022
© AFP 2022 / July Octaviaرومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / July Octavia
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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إقصاء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من إدارة نادي تشيلسي.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن قرار إقصاء أبراموفيتش جاء في أعقاب قرار الحكومة البريطانية بعقاب مالك النادي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت الرابطة أن قرار إقصاء أبراموفيتش لا يؤثر على قدرة النادي على مواصلة التدريبات والاستعدادات، على النحو المنصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة والذي ينتهي في 31 مايو 2022 ".
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الجمعة، عن تجميد الحسابات المصرفية لنادي تشيلسي لكرة القدم، في إطار "إجراءات احترازية" من جانب البنوك، عقب العقوبات المفروضة على المالك الروسي رومان أبراموفيتش.
وقالت صحيفة "التايمز"، إن الحسابات المصرفية لتشيلسي قد تم تجميدها، ما جعله يواجه "شللا ماليا".
وقال أحد المصادر: "الترخيص يسمح للنادي بالاستمرار في أنشطة النادي اليومية، لكن البنوك ليست لديها الرغبة في المخاطرة"، وتابع: "لقد جمدوا بعض بطاقات ائتمان الشركات. يضع ذلك ضغطا أكبر على النادي".
وأمس الخميس، منحت حكومة المملكة المتحدة ترخيصا لتشيلسي لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد أن تمت معاقبة أبراموفيتش، مالك النادي، بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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