https://arabic.sputniknews.com/20220312/زيلينسكي-يعلن-نجاح-الممرات-الإنسانية-الموافق-عليها--1059824363.html
زيلينسكي يعلن نجاح الممرات الإنسانية المتفق عليها
زيلينسكي يعلن نجاح الممرات الإنسانية المتفق عليها
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن جميع الممرات التي تمت الموافقة عليها يوم السبت نجحت. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T23:32+0000
2022-03-12T23:32+0000
2022-03-12T23:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب متلفز، "جميع الممرات الإنسانية التي تمت الموافقة عليها، نجحت. تمكنا من إخراج 12 ألف و729 شخص. والمساعدات الإنسانية لمدينة ماريوبول يجب أن تصل غدا".كان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال اليوم السبت، إن بعض المدن الأوكرانية تواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشيرا لاستمرار رفض كييف لإجلاء المدنيين إلى روسيا.وبين أنه "من بين الطرق العشر التي اقترحناها، أضاف الجانب الأوكراني أيضا مسارا آخر - في اتجاه جيتومير. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد كييف مرة أخرى على [تفعيل] أي ممر إنساني إلى الاتحاد الروسي، الأمر الذي يثبت مرة أخرى عدم اكتراث الحكومة الحالية بشعبها"، وفق وصفه.واتهم الجنرال القوات الأوكرانية بانتهاك الترتيبات الخاصة بالممرات الإنسانية و"مطاردة" أولئك الذين يحاولون الفرار شرقا". وقال إن وكالة الأمن القومي الأوكرانيةSBU تتعقب المكالمات الهاتفية وتجري عمليات تفتيش واعتقالات جماعية لمنع الناس من الذهاب إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059816477.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن نجاح الممرات الإنسانية المتفق عليها
23:32 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 23:40 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن جميع الممرات التي تمت الموافقة عليها يوم السبت نجحت.
موسكو – سوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب متلفز، "جميع الممرات الإنسانية
التي تمت الموافقة عليها، نجحت. تمكنا من إخراج 12 ألف و729 شخص. والمساعدات الإنسانية لمدينة ماريوبول يجب أن تصل غدا".
كان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال اليوم السبت، إن بعض المدن الأوكرانية
تواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشيرا لاستمرار رفض كييف لإجلاء المدنيين إلى روسيا.
وقال ميزنتسيف، "الوضع الإنساني في أوكرانيا للأسف، يستمر في التدهور وله أبعاد كارثية في بعض المدن. مضيفا أن القوات المسلحة القومية تقوم بزرع القنابل في الأحياء السكنية وتدمير الجسور والطرق.
وبين أنه "من بين الطرق العشر التي اقترحناها، أضاف الجانب الأوكراني أيضا مسارا آخر - في اتجاه جيتومير. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد كييف مرة أخرى على [تفعيل] أي ممر إنساني إلى الاتحاد الروسي، الأمر الذي يثبت مرة أخرى عدم اكتراث الحكومة الحالية بشعبها"، وفق وصفه.
واتهم الجنرال القوات الأوكرانية بانتهاك الترتيبات الخاصة بالممرات الإنسانية و"مطاردة" أولئك الذين يحاولون الفرار شرقا". وقال إن وكالة الأمن القومي الأوكرانيةSBU تتعقب المكالمات الهاتفية وتجري عمليات تفتيش واعتقالات جماعية لمنع الناس من الذهاب إلى روسيا.