https://arabic.sputniknews.com/20220312/مجلة-عسكرية-لا-يوجد-مطارات-بأوكرانيا-لاستقبال-مقاتلات-من-الغرب-سلاح-روسي-حقق-رقما-قياسيا-----1059810999.html
مجلة عسكرية: لا يوجد مطارات بأوكرانيا لاستقبال مقاتلات من الغرب... سلاح روسي حقق رقما قياسيا
مجلة عسكرية: لا يوجد مطارات بأوكرانيا لاستقبال مقاتلات من الغرب... سلاح روسي حقق رقما قياسيا
علقت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية، على إعلان وزارة الدفاع الروسية، الصادر في التاسع من مارس/ آذار، والذي أشارت فيه إلى أن القوات الروسية دمرت 90% من المطارات... 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T16:05+0000
2022-03-12T16:05+0000
2022-03-12T16:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وقالت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية، إن الجيش الروسي حقق ضربات نوعية واستطاع تحييد الكثير من الطائرات الأوكرانية، خصوصا باستخدام نظام "إس 400"، حيث أشارت المجلة إلى أن نظام الدفاع الجوي الروسي حقق رقما قياسيا عالميا بعد إسقاط مقاتلة أوكرانية من مسافة بعيدة جدا.وبينت المجلة أن قدم المقاتلات الأوكرانية وافتقار الطيارين الأوكرانيين إلى الخبرة، يعني عدم إمكانية نشر هذه المقاتلات أو إمكانية مساهمتها في تغيير مسار الصراع.وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن أن أوكرانيا بحاجة لأنظمة دفاع جوي، وأن بلاده مستعدة لشرائها، حتى بالدين.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد فيديو تظهر تدمير قافلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات هجومية روسية من طراز "كا 52".وأظهر الفيديو عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا 52" التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بتدمير قافلة عسكرية تضم مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ونُفذت الضربات الجوية على ارتفاعات منخفضة جدا، وذلك بعد إقلاع أربع مروحيات روسية من طراز "كا 52" مزودة بصواريخ موجهة.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059789235.html
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لقيام-مروحيات-تابعة-لها-بتدمير-قافلة-عسكرية-أوكرانية-1059789393.html
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رصد عسكري, العالم
مجلة عسكرية: لا يوجد مطارات بأوكرانيا لاستقبال مقاتلات من الغرب... سلاح روسي حقق رقما قياسيا
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علقت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية، على إعلان وزارة الدفاع الروسية، الصادر في التاسع من مارس/ آذار، والذي أشارت فيه إلى أن القوات الروسية دمرت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني بقي بلا غطاء جوي وأنه لا يمكن منع تقدم الجيش الروسي.
وقالت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية، إن الجيش الروسي حقق ضربات نوعية واستطاع تحييد الكثير من الطائرات الأوكرانية، خصوصا باستخدام نظام "إس 400"، حيث أشارت المجلة إلى أن نظام الدفاع الجوي الروسي حقق رقما قياسيا عالميا بعد إسقاط مقاتلة أوكرانية من مسافة بعيدة جدا.
وتساءلت المجلة عن قدرة الجيش الأوكراني الجوية، بعد هذه الضربات، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة وبولندا على وجه الخصوص، لتزويد كييف بمقاتلات تابعة للقوات الجوية البولندية من طراز "ميغ 29" بهدف تعويض خسائرها، خرجت جميع المطارات العسكرية الأوكرانية عن الخدمة، مؤكدة أن هذه الضربات أنهت هذه الجهود.
وبينت المجلة أن قدم المقاتلات
الأوكرانية وافتقار الطيارين الأوكرانيين إلى الخبرة، يعني عدم إمكانية نشر هذه المقاتلات أو إمكانية مساهمتها في تغيير مسار الصراع.
وأضافت المجلة: "مع سيطرة المقاتلات والدفاعات الجوية الروسية بالفعل على الأجواء، فإن تدمير المطارات قد يمنع أوكرانيا من إطلاق طائرات دون طيار تركية منخفضة التكلفة لشن ضربات جوية، والتي يُنظر إليها على أنها تستحق المخاطرة خصوصا مع التفوق الجوي الروسي، لكنها لن توقف التقدم (الروسي)".
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن أن أوكرانيا بحاجة لأنظمة دفاع جوي، وأن بلاده مستعدة لشرائها، حتى بالدين.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد فيديو تظهر تدمير قافلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات هجومية روسية من طراز "كا 52".
وأظهر الفيديو عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا 52" التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بتدمير قافلة عسكرية تضم مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونُفذت الضربات الجوية على ارتفاعات منخفضة جدا، وذلك بعد إقلاع أربع مروحيات روسية من طراز "كا 52" مزودة بصواريخ موجهة.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.