عربي
الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059816477.html
الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم
الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم
حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T18:39+0000
2022-03-12T19:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102982/30/1029823070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_96634b916cb78bbf01086c3ae4dfd6a2.jpg
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة، وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مئات الآلاف من الناس، بما في ذلك المواطنين الأجانب، تم اعتقالهم من قبل القوميين (الأوكرانيين) في ماريوبول".ونوهت الدفاع الروسية إلى أن مؤسسات "تطبيق القانون والأنظمة القضائية في أوكرانيا مشلولة ولا تؤدي وظائفها، وقد أوقفت المحاكم أنشطتها".وبينت الدفاع الروسية أن "الجانب الأوكراني ينتهك الاتفاقات الخاصة بفتح جهات الاتصال"، وأنه "تم إخطار كيف وتشيرنيغوف وخاركيف وسومي وماريوبول"، مشيرة إلى أن "المواطنين في ماريوبول تعرضوا لإطلاق نار مكثف في اتجاه الممرات الإنسانية يوم السبت الماضي".وبينت الدفاع الروسية أن "النازيون الجدد اعتقلوا حوالي 450 مواطنا مسالما أثناء محاولتهم المغادرة من منطقة سومسكي إلى منطقة كورك في روسيا، وتم إعادتهم مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مجلة-عسكرية-لا-يوجد-مطارات-بأوكرانيا-لاستقبال-مقاتلات-من-الغرب-سلاح-روسي-حقق-رقما-قياسيا-----1059810999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102982/30/1029823070_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a9a0f560e8dd8d1473b406f9854d0de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم

18:39 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 19:02 GMT 12.03.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة، وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مئات الآلاف من الناس، بما في ذلك المواطنين الأجانب، تم اعتقالهم من قبل القوميين (الأوكرانيين) في ماريوبول".

"خلال نهاية اليوم، تم تسجيل 19963 طلبا من مواطني أوكرانيا بهدف إخلائهم".

وزارة الدفاع الروسية
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مجلة عسكرية: لا يوجد مطارات بأوكرانيا لاستقبال مقاتلات من الغرب... سلاح روسي حقق رقما قياسيا
16:05 GMT
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن مؤسسات "تطبيق القانون والأنظمة القضائية في أوكرانيا مشلولة ولا تؤدي وظائفها، وقد أوقفت المحاكم أنشطتها".
وبينت الدفاع الروسية أن "الجانب الأوكراني ينتهك الاتفاقات الخاصة بفتح جهات الاتصال"، وأنه "تم إخطار كيف وتشيرنيغوف وخاركيف وسومي وماريوبول"، مشيرة إلى أن "المواطنين في ماريوبول تعرضوا لإطلاق نار مكثف في اتجاه الممرات الإنسانية يوم السبت الماضي".

"تم إجلاء 9787 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا و وجهوريتي وغانسك ودنيتسك خلال اليوم، وأكثر من 231 ألفًا منذ بداية العملية الروسية الخاصة".

الدفاع الروسية
وبينت الدفاع الروسية أن "النازيون الجدد اعتقلوا حوالي 450 مواطنا مسالما أثناء محاولتهم المغادرة من منطقة سومسكي إلى منطقة كورك في روسيا، وتم إعادتهم مرة أخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:17 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала