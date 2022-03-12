https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059816477.html
الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم
الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم
حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T18:39+0000
2022-03-12T18:39+0000
2022-03-12T19:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة، وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مئات الآلاف من الناس، بما في ذلك المواطنين الأجانب، تم اعتقالهم من قبل القوميين (الأوكرانيين) في ماريوبول".ونوهت الدفاع الروسية إلى أن مؤسسات "تطبيق القانون والأنظمة القضائية في أوكرانيا مشلولة ولا تؤدي وظائفها، وقد أوقفت المحاكم أنشطتها".وبينت الدفاع الروسية أن "الجانب الأوكراني ينتهك الاتفاقات الخاصة بفتح جهات الاتصال"، وأنه "تم إخطار كيف وتشيرنيغوف وخاركيف وسومي وماريوبول"، مشيرة إلى أن "المواطنين في ماريوبول تعرضوا لإطلاق نار مكثف في اتجاه الممرات الإنسانية يوم السبت الماضي".وبينت الدفاع الروسية أن "النازيون الجدد اعتقلوا حوالي 450 مواطنا مسالما أثناء محاولتهم المغادرة من منطقة سومسكي إلى منطقة كورك في روسيا، وتم إعادتهم مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مجلة-عسكرية-لا-يوجد-مطارات-بأوكرانيا-لاستقبال-مقاتلات-من-الغرب-سلاح-روسي-حقق-رقما-قياسيا-----1059810999.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إجلاء 9787 إنسان من أوكرانيا ولغانسك ودونيتسك اليوم
18:39 GMT 12.03.2022 (تم التحديث: 19:02 GMT 12.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة، وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مئات الآلاف من الناس، بما في ذلك المواطنين الأجانب، تم اعتقالهم من قبل القوميين (الأوكرانيين) في ماريوبول".
"خلال نهاية اليوم، تم تسجيل 19963 طلبا من مواطني أوكرانيا بهدف إخلائهم".
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن مؤسسات "تطبيق القانون والأنظمة القضائية في أوكرانيا مشلولة ولا تؤدي وظائفها، وقد أوقفت المحاكم أنشطتها".
وبينت الدفاع الروسية أن "الجانب الأوكراني ينتهك الاتفاقات الخاصة بفتح جهات الاتصال"، وأنه "تم إخطار كيف وتشيرنيغوف وخاركيف وسومي وماريوبول"، مشيرة إلى أن "المواطنين في ماريوبول تعرضوا لإطلاق نار مكثف في اتجاه الممرات الإنسانية يوم السبت الماضي".
"تم إجلاء 9787 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا و وجهوريتي وغانسك ودنيتسك خلال اليوم، وأكثر من 231 ألفًا منذ بداية العملية الروسية الخاصة".
وبينت الدفاع الروسية أن "النازيون الجدد اعتقلوا حوالي 450 مواطنا مسالما أثناء محاولتهم المغادرة من منطقة سومسكي إلى منطقة كورك في روسيا، وتم إعادتهم مرة أخرى".