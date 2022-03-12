https://arabic.sputniknews.com/20220312/غرق-مركب-على-متنه-23-مهاجرا-قبالة-شواطئ-ليبيا-1059816271.html

غرق مركب على متنه 23 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

غرق مركب على متنه 23 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 23 شخصا (20 مصريا، و3 سوريين) قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق شرقي ليبيا. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T18:42+0000

2022-03-12T18:42+0000

2022-03-12T18:42+0000

أخبار ليبيا اليوم

مهاجر غير شرعي

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال أسريوه صالح المدير التنفيذي لمؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين، إنه عثر على ثلاثة مهاجرين على قيد الحياة وجثة واحدة، بينما لا يزال البحث جاريا عن 19 آخرين.وأوضح صالح أن أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين.وأشار إلى أن هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.وذكر أن تجار الهجرة يقومون بإغراء المهاجرين بإخبارهم أن شواطئ أوروبا تبعد ثلاث ساعات عن سواحل مدينة طبرق الليبية، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد مراكب الهجرة في هذه المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/ليبيا-حوض-مرزق-تلوح-بوقف-التصدير-إذا-استمرت-الأمم-المتحدة-في-دعم-الدبيبة-فيديو-1059786446.html

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أخبار ليبيا اليوم, مهاجر غير شرعي