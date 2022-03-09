https://arabic.sputniknews.com/20220309/ليبيا-الدبيبة-يفتتح-مركز-إيواء-للمهاجرين-العرب-1059669796.html
ليبيا… الدبيبة يفتتح مركز إيواء للمهاجرين العرب
ليبيا… الدبيبة يفتتح مركز إيواء للمهاجرين العرب
نشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على "فيسبوك" صورا، قالت إنها ترصد جانبا من مشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في افتتاح مركز إيواء... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:36+0000
2022-03-09T11:36+0000
2022-03-09T11:36+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ذكرت ذلك، اليوم الأربعاء، في بيان، مشيرة إلى أن عددا من المسؤولين شاركوا في الافتتاح أبرزهم وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى القنصل التونسي لدى ليبيا.وبحسب البيان فإن مركز إيواء المهاجرين العرب يقع في مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن الدبيبة تفقد أجنحة المركز، الذي يوجد فيه مركز معلومات يسمح للمهاجرين بالتواصل مع عائلاتهم.ولفت البيان إلى أن الدبيبة شدد على أهمية الاهتمام بالمهاجرين وتوفير جميع الظروف الحياتية المناسبة لهم، بينما قال رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية إن هذا المقر الخاص بالمهاجرين العرب يعد تقديرا لتقاليد وعادات كل منهم.يذكر أن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، أعلن في وقت سابق أنه سيدخل العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.وأضاف: "سنتوجه الى العاصمة في اليومين القادمين لأن الحكومة المكلفة حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا وليست حكومة موازية".وفي 7 مارس/ أذار الجاري قال باشاغا، إنه لا يجب السعي لإشعال حرب من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، لافتا إلى أن بلاده لم تكن دولة منذ 2011.يذكر أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها وفقا للبرلمان الليبي) وعد بعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة، مؤكدا أنه سيسلمها لحكومة منتخبة، أي بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أولا.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا… الدبيبة يفتتح مركز إيواء للمهاجرين العرب
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نشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على "فيسبوك" صورا، قالت إنها ترصد جانبا من مشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في افتتاح مركز إيواء للمهاجرين العرب.
ذكرت ذلك، اليوم الأربعاء، في بيان، مشيرة إلى أن عددا من المسؤولين شاركوا في الافتتاح أبرزهم وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى القنصل التونسي لدى ليبيا.
وبحسب البيان فإن مركز إيواء المهاجرين العرب يقع في مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن الدبيبة تفقد أجنحة المركز، الذي يوجد فيه مركز معلومات يسمح للمهاجرين بالتواصل مع عائلاتهم.
ولفت البيان إلى أن الدبيبة شدد على أهمية الاهتمام بالمهاجرين وتوفير جميع الظروف الحياتية المناسبة لهم، بينما قال رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية إن هذا المقر الخاص بالمهاجرين العرب يعد تقديرا لتقاليد وعادات كل منهم.
يذكر أن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف
من مجلس النواب، أعلن في وقت سابق أنه سيدخل العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.
وأضاف: "سنتوجه الى العاصمة في اليومين القادمين لأن الحكومة المكلفة حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا وليست حكومة موازية".
وفي 7 مارس/ أذار الجاري قال باشاغا
، إنه لا يجب السعي لإشعال حرب من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، لافتا إلى أن بلاده لم تكن دولة منذ 2011.
يذكر أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها وفقا للبرلمان الليبي) وعد بعدم تسليم السلطة
للحكومة الجديدة، مؤكدا أنه سيسلمها لحكومة منتخبة، أي بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أولا.