https://arabic.sputniknews.com/20220312/قناة-عبرية-ليس-للتدخل-الإسرائيلي-بين-روسيا-وأوكرانيا-أي-تأثير-على-الأرض-1059818489.html

قناة عبرية: ليس للتدخل الإسرائيلي بين روسيا وأوكرانيا أي تأثير على الأرض

قناة عبرية: ليس للتدخل الإسرائيلي بين روسيا وأوكرانيا أي تأثير على الأرض

نقلت قناة عبرية، اليوم السبت، عن مصادر دبلوماسية غربية أنه ليس للتدخل الإسرائيلي بين روسيا وأوكرانيا أي تأثير على الأرض. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T19:52+0000

2022-03-12T19:52+0000

2022-03-12T19:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين رفض عقد لقاء قمة مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في إسرائيل، بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن زيلينسكي اقترح عقد محادثات بين بلاده وروسيا في تل أبيب.وأوضحت المصادر الدبلوماسية الغربية للقناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المحادثات التي يجريها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بين بوتين وزيلينسكي ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، حاليا.وكان زيلينسكي قد صرح لمراسل صحيفة هاآرتس العبرية في العاصمة كييف، في وقت سابق من اليوم السبت، باقتراح على بينيت يقضي بـ إجراء محادثات في إسرائيل، آملا من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون له تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.ويشار إلى أن إسرائيل تقود جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث قام بينيت بزيارة مهمة إلى موسكو، السبت الماضي، والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين.وبعد انتهاء زيارته إلى موسكو، غادر بينيت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما هاتف زعماء أوروبيين كثر، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بموافقة من الإدارة الأمريكية.ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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