https://arabic.sputniknews.com/20220312/مدير-مكتب-خامنئي-كانت-هناك-نية-لمهاجمة-روسيا-ولكن-بوتين-كان-ذكيا-1059799108.html

مدير مكتب خامنئي: كانت هناك نية لمهاجمة روسيا ولكن بوتين كان ذكيا

مدير مكتب خامنئي: كانت هناك نية لمهاجمة روسيا ولكن بوتين كان ذكيا

قال محمد كلبايكاني مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني، إنه كانت هناك خطط لمهاجمة روسيا ولكن الرئيس الروسي بوتين كان ذكيا وأخذ بزمام المبادرة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T11:46+0000

2022-03-12T11:46+0000

2022-03-12T12:02+0000

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ووفقا لصحيفة "جماران" الإيرانية المقربة من خامنئي، جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الإيراني اليوم السبت.وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن هناك محاولات من جميع الدول لمنع خروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدا أن بلاده تعمل مع روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.وعن موقف طهران من الأزمة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "نرفض الحروب لحل الأزمات الدولية وطهران قامت بمساع لمنع الحرب".واعتبر خطيب زاده أن التطورات في أوكرانيا "سببها سلوك توسعي من قبل الناتو [حلف شمال الأطلسي]".وأشار المتحدث إلى أن "هناك مخاوف جدية لدى روسيا بشأن استفزازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".واستطرد قائلا: "تم تجاهل الاتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والناتو ويجب معالجة هذا الأمر، لكن الحرب ليست هي الحل، ويجب على الشعوب البقاء خارج صراعات الحكومات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/بوتين-الولايات-المتحدة-تحاول-خداع-شعبها-بإلقاء-اللوم-على-روسيا-1059733005.html

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