https://arabic.sputniknews.com/20220313/أرسنال-يجتاز-مانشستر-يونايتد-بعد-فوزه-على-على-ليستر-1059864837.html

أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد بعد فوزه على على ليستر

أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد بعد فوزه على على ليستر

عاد أرسنال إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه ليستر سيتي بهدفي توماس بارتي وألكسندر لاكازيت، اليوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T21:35+0000

2022-03-13T21:35+0000

2022-03-13T21:35+0000

أخبار الدوري الإنجليزي

أرسنال

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وتقدم أرسنال بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا يملك ثلاث مباريات مؤجلة، ويستطيع تعزيز موقعه من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وحقق أرسنال فوزه الخامس على التوالي، كما أنه الانتصار التاسع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي، ليتحول موسمه من محبط إلى واعد.وبات أرسنال مرشحا بقوة للعودة إلى دوري الأبطال بعد غياب خمسة مواسم، إذا حافظ على هذا المستوى المميز في آخر 12 مباراة.وقال أرتيتا الذي يستضيف ليفربول يوم الأربعاء المقبل، "يجب أن نعود إلى هناك وينبغي أن نكون هناك. تاريخنا يجبرنا على الوجود هناك، لكننا لم نتأهل بعد، ولا يزال هناك الكثير من المباريات".ومنح بارتي التقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة 11 بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها جابرييل مارتينيلي.وأنقذ آرون رامسديل حارس أرسنال فرصة خطيرة بيد واحدة من ضربة رأس هارفي بارنز، لكن في ظل غياب المهاجم الهداف جيمي فاردي بسبب الإصابة، افتقر ليستر للخطورة في الثلث الهجومي.وجاء الهدف الثاني بعدما رد كاسبر شمايكل حارس ليستر ركلة حرة نفذها مارتن أوديجارد، وتابع بارتي الكرة برأسه قبل أن يخرجها المدافع لوك توماس من على خط المرمى.وقال أوديجارد لاعب وسط أرسنال، "لدينا ثقة كبيرة في المجموعة، ونحن نلعب بثقة كبيرة. يجب علينا فقط مواصلة المضي قدما. يؤمن الجميع بما نفعله".وبعد مراجعة حكم الفيديو والشاشة الجانبية في أرض الملعب، احتسب الحكم أنطوني تيلور ركلة جزاء، بداعي وجود لمسة يد من تشالار سويونجو مدافع ليستر، ونفذها لاكازيت بنجاح داخل الشباك ليضمن الانتصار للفريق اللندني.وشعر بريندان رودجرز مدرب ليستر أن ركلة الجزاء غير صحيحة.وأضاف "أنا محبط من ركلة الجزاء. كان القرار محبطا. لا أعرف ماذا عليه أن يفعل. لقد كان يتحرك، لكن المرة لمست يده، وكانت غير متعمدة".ويملك أرسنال 51 نقطة من 26 مباراة، بينما حصد يونايتد 50 نقطة من 29 مباراة، فيما جمع وست هام يونايتد 48 نقطة من 29 مباراة.

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أخبار الدوري الإنجليزي, أرسنال