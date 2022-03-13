https://arabic.sputniknews.com/20220313/أول-رد-سعودي-على-نية-تركي-آل-الشيخ-شراء-نادي-تشيلسي-البريطاني-1059845151.html

أول رد سعودي على نية تركي آل الشيخ شراء نادي تشيلسي البريطاني

أول رد سعودي على نية تركي آل الشيخ شراء نادي تشيلسي البريطاني

صدر أول رد سعودي على الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن رغبة رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي ‏آل الشيخ، في شراء نادي‎ ‎تشيلسي‎... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T14:09+0000

2022-03-13T14:09+0000

2022-03-13T14:09+0000

تركي آل الشيخ

نادي تشيلسي

مجتمع

رياضة

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ونفى الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، أمس السبت، هذه الأنباء، مؤكدا أن كل ما تردد بشأن وجود رغبة من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامه للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمد الخريجي رئيس شركة "الوسائل" السعودية، لشراء نادي تشيلي الإنجليزي، ليس صحيحا.وقال الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد"، المذاع على فضائية "إم بي سي أكشن": "خرجت بعض الأخبار التي تفيد بأن المستشار تركي آل الشيخ، قام بتكليف محمد الخريجي رئيس شركة "الوسائل" لتمثيله في عملية شراء نادي تشيلسي الإنجليزي".وتابع: "هذه المعلومة غير صحيحة بالمرة، المستشار تركي آل الشيخ أو محمد الخريجي لم يقوموا بأي خطوة في هذا الملف، ولا يوجد لهم دور نهائيا في أي مفاوضات حاليا مع نادي تشيلسي".يأتي هذا بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، أن مجلس إدارتها أبعد مالك تشيلسي، رومان أبراموفيتش، من منصب مدير النادي اللندني.وجاء في بيان الرابطة: "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم".وتابع البيان: "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو/أيار 2022".وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.ورحبت الحكومة البريطانية بالقرار قائلة إنها لا تعارض بيع النادي، وأشارت إلى أنها عدلت الترخيص الخاص الممنوح للنادي حتى يتسنى له إنفاق 900 ألف جنيه إسترليني من أجل استضافة كل مباراة تقام على أرضه.وقال متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة: "نحن نرحب بخطوة رابطة الدوري الممتاز الخاصة بتجريد رومان أبراموفيتش من منصب مدير النادي، لقد أوضحت الحكومة أنه لابد من محاسبة هؤلاء الذين ساعدوا نظام بوتين".وكان أبراموفيتش عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.واشترى رومان أبراموفيتش، نادي تشيلسي اللندني في 2003 مقابل 182.5 مليون دولار، وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة، إذ فاز بلقب الدوري الممتاز 5 مرات، وبكأس إنجلترا 5 مرات، وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

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تركي آل الشيخ, نادي تشيلسي, مجتمع, رياضة